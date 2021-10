20-Jähriger bietet gefälschten Goldbarren auf Ebay an

Plus Ein Goldbarren für 1200 Euro erwies sich als Plagiat. Der Verkäufer musste nun vor Gericht in Augsburg erklären, warum er ihn bei Ebay verkaufen wollte.

"Es ist nicht alles Gold was glänzt“ lautet eine alte Redensart, die heutzutage besonders auf das Internet zutrifft. Im weltweiten Netz sind zahllose Betrüger unterwegs, die leichtgläubige Menschen abzocken. Allerdings: Viele Fakes fallen auf, die Urheber landen vor Gericht. So wie ein 20-Jähriger, der vor einem Jahr einen gefälschten Goldbarren auf der Plattform Ebay verkaufte.