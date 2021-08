Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Augsburger Rotlicht-Milieu: Frau bringt Ex-Bordellbetreiber in U-Haft

Ein Streit unter Betreibern eines Laufhauses in Augsburg wurde jetzt vor Gericht verhandelt.

Plus Eine 51-Jährige hatte von ihrem Ex-Partner ein so genanntes Laufhaus in Lechhausen übernommen - und eine Menge Schulden. Es kam zu Streit und Handgreiflichkeiten.

Von Michael Siegel

45 Tage musste ihr ehemaliger Chef wegen der Anschuldigung einer 51-jährigen Frau in Untersuchungshaft sitzen. Jetzt wurde die Frau vor Gericht vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freigesprochen. Das Gericht hatte nicht zweifelsfrei beurteilen können, ob Bedrohungen, die die Frau aus Richtung ihres ehemaligen Chefs erhalten habe, ernst zu nehmen oder erfunden worden seien.

