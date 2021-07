Prozess in Augsburg

vor 3 Min.

Brandanschlag auf Tankstelle kommt als Mordversuch vor Gericht

An einer Tankstelle in der Lechhauser Schillstraße rastete im Februar ein 26-Jähriger aus. Er wollte dort Sprit aus den Zapfpistolen anzünden.

Plus Vor Gericht muss sich ein 26-Jähriger verantworten, weil er im Februar versucht haben soll, Feuer an einer Tankstellt zu legen. Der Tankwart reagierte damals geistesgegenwärtig.

Von Michael Siegel

Weil er am 10. Februar versucht haben soll, mit verspritztem Benzin an einer Tankstelle in der Schillstraße in Lechhausen Feuer zu legen, steht ein 26-Jähriger nun wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht. Der Angeklagte (Verteidiger Jörg Seubert), der erst wenige Monate vorher aus Marokko nach Augsburg gekommen war, räumte am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe weitestgehend ein. Er habe aber niemandem etwas antun wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen