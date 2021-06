Prozess in Augsburg

Gericht verurteilt Stadtrat Hummel wegen Verleumdung und Beleidigung

Plus Der Augsburger Stadtrat Peter Hummel hat WSA-Politiker Peter Grab unter falschem Namen und ohne Grundlage sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Jetzt wurde er verurteilt.

Von Stefan Krog

Am Ende der etwa sechsstündigen Sitzung wurde die Augsburger Amtsrichterin Sandra Mayer deutlich: „Die Öffentlichkeit erwartet von Politikern ein integres Verhalten und nicht, dass Auseinandersetzungen abgleiten in unterste persönliche Beleidigungen“, so Mayer in ihrer Urteilsbegründung, nachdem sie Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 13.650 Euro wegen Verleumdung und Beleidigung verurteilt hat. Hummel hatte nach Überzeugung des Gerichts in den vergangenen Jahren den WSA-Stadtrat Peter Grab sowie eine ehemalige Freie-Wähler-Stadtratskandidatin unter Nutzung falscher Namen teils öffentlich diffamiert oder beleidigt. Hummel bestritt die Vorwürfe und warf der Polizei vor, einseitig ermittelt zu haben.

