In Todesangst zugestochen? Frau rammt Freund Pizzamesser in Brust

Plus Im Streit soll eine 32-Jährige ihren Freund schwer verletzt haben. Sie war als Kind von Vater und Mutter sexuell missbraucht worden. Nun steht sie in Augsburg vor Gericht.

An die schlimmste Zeit ihres Lebens kann sich Lisa Z. (Name geändert) nicht mehr erinnern. Das kindliche Erinnerungsvermögen reicht zum Glück nicht so lange zurück. Was der heute 32-jährigen Frau in frühester Kindheit angetan wurde, als sie drei oder vier Jahre alt war, erfuhr sie erst viele Jahre später. Ihre Pflegeeltern hatte ihr das Video eines Fernsehsenders von einer Gerichtsverhandlung beim Landgericht vom September 1995 gezeigt. Von da an wusste Lisa Z., dass sie als kleines Mädchen sexuell missbraucht worden war - von ihren eigenen Eltern. Nun steht sie selbst vor Gericht.

