Prozess in Augsburg

vor 16 Min.

Wurde eine 90-Jährige von ihrer engen Vertrauten um ihr Geld gebracht?

Eine Frau steht in Augsburg vor Gericht, weil sie eine 90-Jährige um viel Geld gebracht haben soll.

Plus Eine Frau steht in Augsburg vor Gericht, weil sie eine 90-Jährige um viel Geld gebracht haben soll. Aber war es so? Der erste Prozesstag lässt Fragen offen.

Von Michael Siegel

Hat eine heute 70-jährige Angeklagte ihre langjährige Bekannte, eine inzwischen verstorbene 90-jährige Seniorin, um Tausende von Euro betrogen? Oder hat die Angeklagte alles korrekt gemacht und die Seniorin das Geld alles selbst verbraucht? Im diese Fragen dreht sich derzeit ein Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht. Da war die 90-jährige Seniorin, die ihre Angelegenheiten ihrer ehemaligen Nachbarin, der 70-Jährigen, übertragen hatte. Auch für finanzielle Dinge. Dann aber kam es nach mehreren Jahren zum Bruch. Die Seniorin meinte, ihr Bankkonto sei unrechtmäßig leer geräumt worden. Sie erstattete Anzeige, Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten, es kam zum Gerichtsverfahren.

