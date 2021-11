Prozess in Augsburg

Zwei Jahre auf Bewährung: 20-Jähriger nach Krawallen in der Maxstraße verurteilt

In Augsburg fand am Freitag der Prozess gegen einen 20-jährigen Äthiopier statt, der an der Krawallnacht in der Maxstraße beteiligt gewesen sein soll.

Plus Nach den heftigen Ausschreitungen in der Augsburger Maxstraße im Juni wurde nun ein junger Mann verurteilt. Er galt als einer der Rädelsführer in jener Krawallnacht.

Von Ina Marks

Ob ihm klar sei, dass in den Uniformen Männer und Frauen stecken, die einfach nur ihren Job machen, die Kinder haben und unverletzt nach Hause gehen wollen? Das fragt Richterin Rose Oelbermann den Angeklagten in strengem Ton. "Ich war alkoholisiert, ich habe nicht nachgedacht", sagt der junge Mann, der seine dunklen Dreadlocks zum Zopf gebunden hat. Der 20-jährige Äthiopier steht am Freitag als einer der mutmaßlichen Haupttäter der Ausschreitungen in der Augsburger Maximilianstraße im Juni vor dem Augsburger Amtsgericht.

