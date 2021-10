Zwist um Zigarette vor Augsburger Disco endet mit zwei Verletzten

Plus Vor einer Disco in Lechhausen entbrennt zwischen Männern ein Streit um eine Zigarette. Als die beiden Gruppen sich später erneut begegnen, eskaliert die Situation.

Randale, Zoff, Straftaten - vor Augsburger Klubs oder Diskotheken ist das nichts völlig Ungewöhnliches. Derzeit müssen sich drei junge Männer vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten, die im Januar 2020 zwei andere Gäste einer Diskothek in Lechhausen verletzt haben. Ausgangspunkt des Streits war eine "geschnorrte" Zigarette, die möglicherweise "Gras" (Marihuana) enthalten hatte.