vor 27 Min.

Public Viewing: Die WM-Spiele sind an der WWK-Arena zu sehen

Einige Spieler der Fußball-WM in Russland sind an der WWK-Arena zu sehen. 5000 Fans werden dort Platz haben. Auch in Oberhausen ist ein Public Viewing geplant.

Von Miriam Zissler

Am 14. Juni ist es soweit: Dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Weltmeister Deutschland will dort seinen Titel verteidigen. Diese Spiele können rund 5000 Fußballfans auf einer 30 Quadratmeter großen Leinwand an der WWK-Arena verfolgen. Das Public Viewing wird von den Machern des Gögginger Streetfood-Festivals veranstaltet. Vor zwei Jahren boten sie das gemeinschaftliche EM-Vergnügen auf dem Gögginger Festplatz an.

Damals hieß es „Paradiso“ – 3000 Besucher fanden auf dem Gelände Platz, das mit Sand, Liegestühlen und Palmen dekoriert war. Zu einer Neuauflage kam es in diesem Jahr nicht. „Wir wollten das Public Viewing dort wieder veranstalten, aber nachdem es beim letzten Mal Anwohnerbeschwerden gab, haben wir nicht mehr so einfach ein Genehmigung dafür erhalten“, erklärt Daniel Debus.

Anwohner wehren sich

Vor zwei Jahren wurde jedes Spiel übertragen – die Anwohner störten sich am Lärm und am erhöhten Verkehrsaufkommen. Debus: „Wir sind mit den drei Anwohnern, die sich am meisten gestört gefühlt haben, Essen gegangen. Doch wir konnten sie nicht von unserem Konzept überzeugen.“ Die Organisatoren des Schmeckfestivals hielten nach einem neuen Standort für ihr Public Viewing Ausschau und wurden an der WWK-Arena fündig. Im Außenbereich – zwischen der Fassade der Nordkurve und dem neuen FCA-Verwaltungsgebäude – werden sie alle Spiele mit deutscher Beteiligung, das Halbfinale und das Finale übertragen. „Wir hoffen natürlich, dass da Deutschland immer noch dabei ist.“

Die Leinwand wird in Richtung B 17 aufgebaut, davor werden 400 Biertischgarnituren aufgebaut, wo bis zu 4000 Leute Platz finden sollen. 1000 weitere Personen werden auf das Gelände gelassen. „Es wird auch eine Tribüne aufgebaut, die von den Lechwerken gesponsert wird. Diese Karten werden ausschließlich verlost“, sagt Daniel Debus. Alle weiteren Karten können für den Preis von 5 Euro in den Augsburger McDonalds-Filialen gekauft werden.

Ab Sonntag, 10. Juni, gehen die Karten für das erste Deutschlandspiel in den Verkauf: Am Sonntag, 17. Juni, tritt Deutschland um 17 Uhr gegen Mexiko an. Jeweils am Tag nach dem Deutschlandspiel geht der Verkauf für die nächte Partie los. Die weiteren Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung finden am 23. Juni (Deutschland gegen Schweden, 20 Uhr) und am 27. Juni (Südkorea gegen Deutschland, 16 Uhr) statt. Getränke werden in den an der Arena befindlichen Kiosken verkauft. „Für das Essen sorgen einige Streetfood-Trucks. Außerdem wird es eine Cocktailbar geben, die die Gäste unseres Streetfood-Festivals kennen dürften“, sagt Debus. Die Stadionlinie wird nicht in Betrieb sein. Die Besucher können aber kostenlos an der Arena parken.

Stadt verzichtet auf Public Viewing

Weil sich WM und Sommernächte in diesem Jahr überschneiden, wird es kein städtisches Public Viewing geben. Die Stadt, in diesem Fall vertreten durch die City-Initiative-Augsburg (CIA), hatte bei früheren Großereignissen zuletzt Übertragungen auf dem Stadtmarkt organisiert. Zuvor wurden auch schon der Ulrichs- und Rathausplatz als Austragungsorte für Live-Übertragungen genutzt.

Als weiterer Austragungsort für Public Viewing geht in diesem Jahr auch der Helmut-Haller-Platz ins Rennen. Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger veranstaltet dort wieder den Sommer am Kiez. Bevor das Konzertprogramm losgeht können Fußballfans dort Live-Übertragungen verfolgen.

1000 Besucher werden auf dem Areal Platz finden. „Damit das richtige Stadion-Feeling zur WM aufkommt, bauen wir dort auch eine kleine Sitzplatz-Tribüne mit rund 100 Plätzen auf“, sagt Stefan Meitinger. Die WM-Spiele werden gegen einen Unkostenbeitrag zu sehen sein.

Themen Folgen