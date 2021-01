vor 1 Min.

Rabiater Fußgänger schlägt gegen Außenspiegel

Ein Autofahrer hat sich nach einem Zwischenfall mit einem Fußgänger an die Polizei gewandt. Was passiert ist.

Der Fahrer eines weißen Opel Vivaro zeigte am Dienstag bei der Polizei einen Vorfall an, der sich am Morgen gegen 7.45 Uhr in der Dr.-Otto-Meyer-Straße (Höhe Hausnummer 50) in Lechhausen ereignet hat. Demnach hat ein unbekannter Fußgänger grundlos mit dem Ellenbogen gegen den rechten Außenspiegel seines Autos geschlagen. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen.

