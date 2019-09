14:17 Uhr

Radfahrer fährt Bub um und begeht Fahrerflucht

In der Nähe eines Spielplatzes in Oberhausen ist am Freitagabend ein Bub von einem Radfahrer erfasst und verletzt worden. Der Radler machte sich aus dem Staub.

In Oberhausen hat am Freitag ein Radfahrer einen Sechsjährigen umgefahren und dabei am Kopf verletzt. Dann fuhr er einfach davon. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitagabend gegen 18 Uhr wurde auf einem Spielplatz am Werner-Egk-Weg in Oberhausen ein Sechsjähriger von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer umgefahren. Der Bub sowie der Fahrradfahrer stürzten durch den Zusammenstoß und wurden verletzt.

Radfahrer fährt Sechsjährigen um und macht sich einfach davon

Der Bub erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Behandlung stationär im Josefinum aufgenommen werden. Der Fahrradfahrer wurde augenscheinlich verletzt, fuhr jedoch einfach davon.

Der beteiligte Fahrradfahrer, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5 unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden oder persönlich vorstellig zu werden. (AZ)

