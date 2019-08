vor 44 Min.

Rathaus-Bag: Aus der Sanierungs-Folie gibt es jetzt neue Taschen

Die Rathausbag vor dem Kolosseum in Rom.

Aus der Folie, die während der Sanierung die Fassade des Holl-Baus verbarg, ist ein beliebtes Souvenir geworden. Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten.

Von Oliver Wolff

Drei Jahre ist es her, dass die Westfassade des Augsburger Rathauses saniert wurde. Damit Touristen nicht komplett auf den Anblick des Gebäudes verzichten mussten, wurde das Gerüst damals mit einer Folie verhängt, auf die der Holl-Bau in Originalgröße aufgedruckt war. Rund 1400 Quadratmeter Folie waren es insgesamt.

Die Rathaus-Taschen sind beliebte Souvenirs

Aus dieser Folie sind inzwischen beliebte Augsburg-Souvenirs geworden : Im Rahmen eines Inklusionsprojektes, das die Regio Augsburg Tourismus GmbH gemeinsam mit der Künstlerin Natalija Ribovic entwickelte, entstanden 500 Taschen. Produziert wurden sie im Dominikus-Ringeisen-Werk, einer Behinderteneinrichtung in Ursberg im Landkreis Günzburg. Ein klassisches Upcycling-Projekt also: Aus Abfall entstand ein neues, höherwertiges Produkt.

„Wir haben lange gebraucht, um eine geeignete Werkstätte zu finden, die die schwere Folie bearbeiten und nähen kann“, erzählt Sonja Wolf von der Regio Augsburg. Inzwischen wurde das Dominikus-Ringeisen-Werk aber bereits mit der zweiten Auflage beauftragt. Die ersten 500 Taschen – es gibt insgesamt vier Modelle – waren so schnell vergriffen, dass nun weitere 500 Taschen gefertigt wurden.

Künstlerin Ribovic ist begeistert von der neuen Auflage: „Während beim ersten Mal die Farben Grün und Weiß dominierten, sind es jetzt Schwarz und Weiß, und die Taschen sehen wieder etwas anders aus.“ Weil die Folie nach der Fassadensanierung teils stark verschmutzt war, konnte nicht alles Material umfunktioniert werden. Insgesamt rund 1000 Quadratmeter seine gereinigt worden und würden nun Stück für Stück umgearbeitet, sagt Wolf.

Die Rathaus-Bag ist zu einem beliebten Accessoire für viele Augsburger, aber auch für Touristen geworden. Es gibt Bilder der Tasche vor dem Kolosseum in Rom oder dem NTT Docomo Yoyogi Gebäude in Tokio.

Rathaus-Bag für den guten Zweck

Wer eine Tasche kauft, unterstützt damit einen guten Zweck. Der Gewinn wird laut Wolf wieder an das Dominikus-Ringeisen-Werk gespendet. Vom Erlös der ersten Taschenproduktion gingen 1000 Euro an das Inklusionshotel des Vereins Einsmehr, der sich für Augsburger mit Downsyndrom einsetzt. Nicht nur der Umweltschutz steht bei dem Upcycling-Projekt also im Fokus. „Es ist auch menschlich wertvoll“, sagt Wolf.

Ob zukünftig weitere Taschen aus Baustellenfolie genäht werden, ist noch nicht sicher. „Die Bereitschaft und der Wille sind da.“ Vielleicht gibt es ja bald die Perlach-Bag, auch hier steht eine Sanierung an.

Die Augsburger Rathaus-Bag gibt es in der Tourist-Info am Rathausplatz. Je nach Modell kostet sie zwischen 14 und 39 Euro. Sie kann als Einkaufs- oder Handtasche genutzt werden, zum Teil haben die Taschen mehrere Fächer oder eine kleine Tasche, die man Herausnehmen kann.

