vor 18 Min.

Raubüberfall auf 58-Jährigen am Samstagabend in Pfersee

In Pfersee haben zwei unbekannte Männer einem 58-Jährigen dessen Geldbeutel mit 500 Euro entrissen.

Ein Mann lief am Samstagabend in Pfersee die Spicherer Straße entlang. Plötzlich sprachen ihn zwei Unbekannte an. Sie baten um Wechselgeld.

Bei dieser Begegnung war es 22 Uhr. Die zwei Unbekannten fragten den 58-jährigen Passanten nach Kleingeld. Als der Mann seinen Geldbeutel heraus zog, entrissen ihm die Unbekannten diesen. Laut Polizei stießen sie den Mann um und hauten mit ihrer Beute ab. Diese war alles andere als gering. In der Geldbörse, berichtet die Polizei, befanden sich 500 Euro.

Das Opfer beschrieb die Täter als circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und mit schwarzem gepflegten Vollbart. Sie trugen demnach dunkle Kapuzenpullis beziehungsweise Kapuzenjacken. Sie sollen osteuropäischen Dialekt gesprochen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-3810 entgegen genommen. (ina)

Themen folgen