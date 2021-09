Lkw kracht in Baustellen-Stau: Erneut endet ein Unfall auf der B17 tödlich

Plus Ein Lastwagen fährt südlich von Augsburg ins Ende eines Staus auf der B17, eine 80-Jährige stirbt. Schon vorige Woche kam es dort zu einem tödlichen Unfall.

Die B17 im Süden von Augsburg ist mit ihren Baustellen nicht nur seit geraumer Zeit eine Staufalle. Jetzt haben sich dort in kurzer Zeit mehrere Unfälle ereignet – zwei davon mit tödlichen Folgen. Vorige Woche starb eine Frau, weil ein Lastwagen ins Ende eines Staus fuhr. An diesem Montag entstand bei einem Unfall im Baustellenbereich hoher Sachschaden. Am Dienstag folgte dann die nächste Unfallmeldung. Erneut fuhr ein Lastwagen in ein Stauende, eine Frau wurde tödlich verletzt.