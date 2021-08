Rente

07:29 Uhr

Altersarmut in Augsburg: "Ich bin gewöhnt, dass nicht alles geht"

Plus Nirgendwo in Bayern sind die Renten so niedrig wie in Augsburg. Eine Rentnerin erzählt, wie viel sie bezieht, wie sie sich das Geld einteilt und welchen Wunsch sie sich noch erfüllen möchte.

Von Jonathan Lindenmaier

Der Stadtmarkt sei früher nicht so schön aber auch nicht so teuer gewesen, meint Lotte Wiedemann. Die 84-Jährige mit kurzem grauen Haar hat ihr gesamtes Leben in Augsburg verbracht. Auf ihren Rollator gestützt navigiert sie in der Sommersonne durch die von ausliegenden Bananen, Zucchini und Blumensträußen gesäumten Marktgassen und begutachtet die Preisschilder. „13 Euro für ein Kilo Weintrauben? Die spinnen doch“, sagt sie mit rauer Stimme.

