Rot-Kreuz-Einsatz in Augsburg endet mit Inhaftierung

Sein renitentes Verhalten gegen Rettungskräfte und Polizei brachte einen 27-jährigen Mann ins Gefängnis.

Passanten machten die Rot-Kreuz-Leitstelle am späten Donnerstagabend auf einen offensichtlich hilflosen Mann aufmerksam. Nachdem sich der 27 -jährige stark alkoholisierte Mann dem Rettungsdienst gegenüber sehr aggressiv verhielt, wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Der Mann war den Einsatzkräften der Polizei bereits bekannt und tobte weiter. Laut Polizei ließ er ein Stakkato an Beleidigungen los, versuchte zu beißen und bespuckte bei der dann nötigen Fesselung einen Beamten.

Da der Mann keinen Wohnsitzes nachweisen konnte und ein Haftbefehl vorlag, ordnete die Staatsanwaltschaft einen Termin beim Ermittlungsrichter an. Während der Fahrt in den Polizeiarrest war der Mann weiter äußerst renitent und beschädigte die Rücklehne des Dienstwagens. Er muss sich nun wegen Widerstands und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Da der Richter einen Haftbefehl erließ, kam der 27-Jährige gleich in eine Justizvollzugsanstalt. (bau)