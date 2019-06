vor 21 Min.

Rotkäppchen oder Held?

Glitzercapes bei Superorganism, wütender Rap bei Errdeka – die musikalische Vielfalt des Festivals ist groß

Schon der Bandname macht am Donnerstagabend die Gruppe auf der Bühne im Theater sympathisch: einfach nur Hannah und Falco heißen die beiden jungen Würzburger, die einzige Bühnendeko sind ein großes „H & F“ im Hintergrund. Der Folkpop der beiden Musiker analysiert ganz fein die Alltagswelt und das oft nicht auf den ersten Blick erkennbare Beziehungsgewirr zwischen all diesen Menschen in ihr. Live spielen die beiden mit der Band Familiar Faces, die, wie schon vorher Moya, ganz in Weiß gehüllt auf der Bühne stehen – passt ja auch gut zur edlen Stimmung, die die Bühne im Ofenhaus in den Festivaltagen ausstrahlt, während draußen bunte Lichter, knallige Bühnenshows und schrille Festivaloutfits wie Bademäntel, Regenbogen-Hüte und Einhorn-Accessoires dominieren.

***

Gäbe es einen Preis für die Band mit dem größten Hipster-Faktor an Tag eins des Modular 2019: Superorga-nismwärenkonkurrenzlos.Mit Glitzercapes, irgendwo zwischen Rotkäppchen und Superheld, kommen die sieben Musiker auf die Bühne, angeführt von Sängerin Orono Noguchi, die in der gut gelaunten Glittergang die Rolle des coolen Teenies übernimmt. Superorganism aus London, deren Mitglieder aus Australien, Neuseeland, Südkorea und Japan kommen, gewannen mit ihrem an FM Belfast erinnernden Elektro-Pop seit 2017 viele Freunde. In Augsburg kommen bei ihrem Auftritt noch ein paar dazu: weil Stücke wie „Everybody Wants To Be Famous“ im Ohr hängen bleiben – und weil die aufgedrehten drei Backgroundsänger(innen) und Tänzer(innen) einfach eine Schau sind.

***

Müsste man die Musik von Friska Viljor in einem Satz beschreiben, dann wäre das dieser: Man kann prima Bier dazu trinken – und sollte es auch. Die Songs der beiden Schweden sind geprägt von viel Lalala, zum Schunkeln und Mithüpfen und mit der seligen Gewissheit, dass sich die Musik von Friska Viljor nie groß verändert, auch wenn andere Bands sich ständig neu suchen und die Welt sich immer schneller dreht. Und dann, völlig unerwartet, steht der Sänger allein auf der Bühne. Er erzählt von den vergangenen Jahren, die privat die schlimmsten seines Lebens gewesen seien. Zwei Songs spielt er mit der Akustikgitarre, reißt die Fans am ersten Modularabend kurz aus ihrer Bierseligkeit und bedankt sich dann: „Thanks for letting us play some quiet songs, that’s something we never tried before.“ Und jetzt, Weiterschunkeln!

***

Errdeka und Modular, das gehört in den Köpfen zusammen – so, wie man am Ende dieses Festivals hoffentlich auch Modular und Gaswerk zusammen denkt. Auf der Bühne im Park genügen zum Höhepunkt des ersten Abends zwei Worte aus Errdekas Mund, um die Lichtung zwischen den Bäumen in ein wogendes Menschenmeer zu verwandeln: „Alle Arme!“

Tausende gehen nach oben. Errdeka und seine Eyeslow-Crew sind im Bühnennebel nur als schwarze Silhouetten zu erkennen. Sie arbeiten sich am Gangster-Image ab, rappen wütend und dichten grandios, zum Beispiel, als es um das Ringen um Akzeptanz im Rapgeschäft geht: „Wieso bin ich dope, aber kriege so viel hate? (…) Meine lovesongs sind so deep wie die von Drake / und ich schwöre keiner meiner Texte war je Copy Paste.“

***

Während draußen Tausende den Lokalmatador Errdeka feiern, erleben etwas weniger drinnen im Ofenhaus, dass auf dem Modular auch Platz für abseitigere Pop-Positionen ist. Etwa für das Duo BAR aus Düsseldorf, bestehend aus Lucas Croon, den manche auch von der (unbedingt empfehlenswerten) Kraut-Pop-Band Stabil Elite kennen, und Christina Irrgang. Während Croon den Maschinen Elektro-Tracks zwischen teutonischer Kraftwerk-Strenge und balearischem Disco-Kitsch abringt, singt Irrgang dazu mit unbewegter Miene – und führt dazu Bändertänze und New-Wave-Choreografien auf.

***

An Tag zwei dieses Modular-Festivals geht’s wie immer gemütlich los, Familien und Kinder testen das Spieleangebot auf dem Gelände, da ist immer etwas geboten bei Modular. Die beste Frühstimmung gibt’s aber drinnen. Beim „Wunschkonzert“ ist die Brechtbühne fast voll – und diesmal nicht wegen des Wetters. Das ist bis in den Abend rein bedeckt, warm, bisschen Wind, trocken – quasi perfekt.

***

An der zumindest nominell größeren Bühne am Kessel ist der Freitag der Rap-Tag. Und das bedeutet zwischen dem gut gelaunten Auftakt mit The Lytics und dem gewohnt gefeierten Finale mit The Orsons aus Stuttgart: Man kann sich auch mal anschauen, was die gehypte Ebow aus München live denn so kann. Eigentlich ganz schön gut – aber bisschen wenig los leider. Aber wie rapsingt die Gute selbst ja fast erklärend: „Du genießt, du genießt, du genießt das Wetter…“

***

Auf der Bühne im Park, diesmal Heimat der Gitarre, ging’s gleich feinstens los. Melodisch fein Luke Noa und danach dann, siehe Ebow-Hype nebenan, hier Post-Post-Punk-Hype mit International Music, fein und forsch voran – in die Nacht dieses längsten Tages des Jahres. Bloß ohne das Heimspiel von Friedrich Sunlight, die haben abgesagt…

Themen Folgen