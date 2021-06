Rund 300 Menschen demonstrierten beim Christopher-Street-Day in Augsburg

Nach einem Jahr Pause wegen Corona gab es am Samstag in Augsburg wieder einen Christopher-Street-Day mit Demozug.

Rund 300 Menschen haben am Samstag beim Christopher-Street-Day in Augsburg für Gleichberechtigung und die Gleichbehandlung verschiedener Lebensentwürfe demonstriert. Der diesjährige Zug, eine sogenannte "Polit-Parade", stand unter dem Motto "Diversity United" (englisch für: "Vielfalt vereinigt").

27 Bilder Der CSD-Umzug auf der Straße für Gleichberechtigung Foto: Annette Zoepf

Wegen der Corona-Pandemie war der Demozug im vorigen Jahr ausgefallen. In diesem Jahr war die Teilnehmerzahl des Zuges war wegen der Pandemie beschränkt, eine Voranmeldung war erforderlich. An Parade durch die Augsburger Innenstadt nahmen neben 16 verschiedenen Initiativen auch Vertreter von CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken teil.

Schirmherr war der Musiker Leopold, der beim Demozug, der Kundgebung auf dem Königplatz und bei einem Live-Stream am Samstagabend dabei war. Die Leuchtröhren an der Außenfassade der Fußball-Arena des FC Augsburg leuchteten am Samstagabend wegen des Christopher-Street-Days in Regenbogenfarben. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren: