SPD-Chefin fordert eine Entschuldigung

Hans-Peter Friedrich (CSU), Vizepräsident des Bundestags, hat mit einer Nachricht auf Twitter viele Augsburger verärgert. Was andere Politiker sagen.

Auch die Augsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr ist empört über die pauschale Diffamierung der bis zu 6000 Menschen, die am Samstag in Augsburg auf die Straße gegangen sind, durch den Bundestags-Vizepräsidenten Hans-Peter Friedrich (CSU). Der frühere Bundesinnenminister hat in mehreren Statements über den Kurznachrichtendienst Twitter die Demonstranten als „Linksfaschisten“ bezeichnet. Der Grund dafür war, dass eine kleine Gruppe von rund 20 Linksautonomen vergeblich versucht hatte, OB Kurt Gribl (CSU) mit Eiern, Tomaten und Plastikflaschen zu bewerfen. Umstehende Demonstranten hatte sofort eingegriffen und die Chaoten gestoppt.

Die Augsburger SPD-Vorsitzende sagt: „Was Hans-Peter Friedrich getwittert hat, ist mit der Würde des Amtes eines Vizepräsidenten im Bundestag nicht zu vereinbaren. Er benutzt vielmehr das Vokabular der Rechtspopulisten.“ Ulrike Bahr stellt außerdem fest: „Es stünde Friedrich gut zu Gesicht, wenn er verbal abrüstet und sich bei den Tausenden entschuldigt, die friedlich für Demokratie und Menschenwürde auf die Straße gegangen sind.“

Nach den Ausfällen vom Sonntag hat sich der CSU-Politiker bislang allerdings nicht mehr zu dem Thema geäußert. (jöh)

