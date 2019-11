vor 15 Min.

SPD: Zum Wahlkampfauftakt gibt es Showeinlagen

Mit einem bunten Programm hat die Partei um OB-Kandidat Dirk Wurm in der Kälberhalle den Kampf ums Rathaus eröffnet. Vor 550 Gästen treten unter anderem Silvano Tuiach und Chris Kolonko auf.

Von Fridtjof Atterdal

Den größten Glanz verbreitete beim Wahlkampfauftakt der SPD am Samstagabend nicht OB-Kandidat Dirk Wurm. In knallrotem, mit Pailletten besetzten Hosenanzug, stahl Stargast Chris Kolonko dem Spitzenkandidaten die Show und sang für ihn in der mit 550 Gästen voll besetzten Kälberhalle den Song von Marianne Rosenberg „Nur Sieger steh’n im Licht“. Für ihren Einstieg in den Wahlkampf um den Sessel des Oberbürgermeisters am 15. März 2020 hatte die SPD keine Kosten gescheut und in der Kälberhalle ein buntes Programm samt Speisen und Getränken für ihre Mitglieder und Interessierte aufgefahren.

Mit dem Thema Wohnen im Wahlkampf punkten

Mit stehendem Applaus bedachten die Gäste die Rede von Dirk Wurm, in der er seine Vorstellungen zu Punkten wie Bildung, Arbeit und Wirtschaft, Mobilität und Verkehr oder auch bezahlbarem Wohnraum entwarf. „Wir müssen Investoren ermutigen, nachhaltig in den Wohnungsbestand in Augsburg zu investieren“, war seine These zu bezahlbarem Wohnraum – eines der Themen, mit denen er im kommenden Wahlkampf punkten will. Kommunales Handeln sei hier zwingend notwendig, er wolle eine Quote für günstigen Wohnungsbau, soziale Bodennutzung durch Konzeptvorgaben und die Beseitigung von Leerständen durchsetzen, versprach er seinen Zuhörern. Mit der These, die Menschen sollten gut und sicher aufwachsen und gemeinsam im Viertel alt werden können, fand er sichtlich Anklang.

Wurm war an diesem Abend gut gelaunt, stellte sich unermüdlich für Fotos mit seinen Fans zur Verfügung und schien das Spektakel zu genießen. Auch die übrigen Kandidaten hatten sich zum Plaudern unter die Gäste gemischt – damit man die Unbekannteren unter ihnen ausmachen konnte, wurden Fotos der Stadtteilkandidaten in Dauerschleife an die Leinwand geworfen.

Für Chris Kolonko war der Auftritt als Wahlkampfhelfer Ehrensache. „Ich habe mich so gefreut, als Dirk angerufen hat“, bekannte er. „Ich schätze Dirk als Politiker, zu dem man aufschauen kann“, sagte er später im Interview. „Aber auch Eva Weber ist eine tolle Politikerin – eigentlich würde ich mir beide wünschen.“

Silvano Tuiach: Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm

Viele Lacher erntete Silvano Tuiach alias „Herr Ranzmayr“. Der spielte zwar hauptsächlich Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm, ließ aber das Publikum im Chor das Augsburger „R“ üben – mit dem Satz: „Oberbürgermeister Dirk Wurm...“ Der Kommunalwahlkampf habe noch nicht richtig begonnen, deshalb brächte er auch noch keine politischen Themen, erklärte der Kabarettist. „Es ist nicht meine Aufgabe, dass ich mich politisch positioniere – und die Augsburger verstehen bei Andeutungen, wovon ich rede“, ist er sich sicher.

Nicht ganz so viel verstanden aber trotzdem viel Spaß hatte Kroatin Kata Vicvic, deren Tochter Marijana auf SPD-Listenplatz 36 kandidiert. „Die Veranstaltung finde ich toll – der Wahlkampf hier ist ganz anders organisiert als in Kroatien“, sagte die Mutter, die erst seit vier Jahren in Deutschland lebt. Ihr bekannter Detlef Seeliger war vor allem vom Essen angetan, das es für die Gäste kostenlos gab. „Die Veranstaltung taugt mir und mich hat interessiert, was bei der SPD-Augsburg so los ist“, so der Lechhauser.

Essen, Trinken, Feiern und Kultur sei auch eine Form der Politik, sagte Fraktionschef Florian Freund. „Wenn man die Zahl der Gäste ansieht dürfte klar sein, das mit der SPD zu rechnen ist“, betonte er. Man habe die Kälberhalle bewusst ausgesucht – bodenständig und nicht übertrieben. Dazu passte auch das Essen. Es gab deftige Brotzeitplatten mit Schinken, Sülze und Obazdem – zum Trinken standen große Krüge mit Kellerbier auf den Tischen.

