vor 30 Min.

Sanierung zieht sich weiter hin

Ende der Arbeiten in Dominikanerkirche nicht absehbar

Sieben Jahre nach der Schließung der Dominikanerkirche wegen statischer Probleme mit dem Boden und den Wänden am Hang zum Lechviertel läuft aktuell noch die Sicherung des Gebäudes. Ein Fertigstellungstermin der Sanierung ist konkret nicht absehbar.

Zuletzt, so Hochbauamtsleiter Günter Billenstein im Kulturausschuss des Stadtrats, habe man die südliche Wand der säkularisierten Kirche, die bis zur Schließung das Römische Museum beherbergte, mit sechs massiven Stahlböcken stabilisiert. In den Jahren zuvor waren das Gebäude untersucht und der Boden aufgebrochen worden. Im vergangenen Jahr wurde das Klima in der Kirche gemessen, um herauszufinden, inwieweit Kondenswasser oder Frost dem Innenleben des Gebäudes schaden.

Nächster Schritt, so Billenstein, wäre der Einbau einer Bodenplatte. Allerdings sei die Sanierung des Gebäudes auf die künftige Nutzung abzustimmen. Geplant ist, das Römische Museum in einem Neubau nebenan unterzubringen und die ehemalige Kirche den Kunstsammlungen etwa für Wechselausstellungen zur Verfügung zu stellen. Allerdings, so Billenstein, müsse für den Bau der Bodenplatte erst ein Ergebnis des Wettbewerbs zur Neugestaltung des Areals vorliegen – und genügend Geld.

Offen ist weiterhin, wie es mit der an die Kirche angrenzenden Turnhalle der Berufsschule weitergeht. Die Halle ist wegen Baumängeln geschlossen. Die Instandsetzung würde vier Millionen Euro kosten. Zuletzt erwog das Bildungsreferat, ob eine provisorische Instandsetzung auf zehn Jahre günstiger kommen könnte. Laut Billenstein ist das aber nicht der Fall. (skro)