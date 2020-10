vor 39 Min.

Scheibe an Autohaus eingeworfen: Zeuge verfolgt den Täter

Als ein Mann in Augsburg mit einem Pflasterstein eine Scheibe eines Autohauses einwarf, wurde er dabei beobachtet. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch gegen 7.50 Uhr beobachtet, wie ein 37-jähriger Augsburger die Scheibe eines Autohauses in der Gögginger Straße mit einem Pflasterstein eingeworfen hat. Wie die Polizei berichtet, verfolgte der Beobachter den flüchtenden Täter in sicherer Entfernung. Damit trug er dazu bei, dass der Tatverdächtige nur wenige Minuten später von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte.

37-jähriger Augsburger wirft Scheibe eines Autohauses ein

Bei seiner Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand, zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände wird nun eine Unterbringung im Bezirkskrankenhaus geprüft. Im Nachgang wurden zwei weitere Sachbeschädigungen in der Augsburger Straße und in der Schaezlerstraße angezeigt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bekannt, dürfte sich aber im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich bewegen.



Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (ina)

