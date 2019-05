25.05.2019

Schüler, Eltern und Omas streiken fürs Klima

In Augsburg sind wieder gut 1000 Menschen auf die Straße gegangen. Dabei waren viele Schüler, die den Unterricht schwänzten, aber auch ältere Demonstranten und zwei Musikerinnen

Von Elena Winterhalter

Ein kleiner Junge, vielleicht acht Jahre alt, braune kurze Haare und Brille steht bei der Kundgebung des Schülerstreiks auf dem Königsplatz am Freitagmittag in der ersten Reihe. Mit der linken Hand streckt er sein selbstgemaltes Plakat in den blauen Himmel: „Die Erde kocht vor Wut.“ Gleich neben ihm eine ältere Frau mit weißen Haaren. Sie trägt ein Pappschild auf dem Rücken: „Omis for future“ – Omas für die Zukunft.

Mal wieder haben es die Augsburger Schülerinnen und Schüler geschafft und mehrere hundert Demonstranten zusammengetrommelt. Zwei Tage vor der Europawahl folgten laut Polizei gut 1000 Menschen in Augsburg dem Aufruf der Fridays-for-Future-Bewegung. Die Schwedin Greta Thunberg hatte anlässlich der Europawahl zu weltweiten Schülerstreiks aufgerufen und die Europawahl zur Klimawahl erklärt.

In Augsburg waren es nicht nur Schüler und Studenten, die vom Königsplatz aus mit Plakaten und Trillerpfeifen durch die Innenstadt zogen. Längst haben eben auch andere Gruppen den Slogan der internationalen Bewegung übernommen. So spricht eine Vertreterin der „Parents for Future“ (Eltern für die Zukunft) den versammelten Schülern Mut zu, weiterzumachen. „Wir sind so stolz auf euch“, ruft sie der Menge zu und erntet dafür tosenden Applaus.„Es geht schließlich auch um meine Zukunft“, sagt Elke Hoch. Die Demo ist die sechste Freitagsdemo der 43-Jährigen. Zu ihrem Geburtstag bekam sie von ihrer Familie ein schwarzes T-Shirt geschenkt. Darauf in bunter Schrift: „There is no planet B“ – es gibt keinen Planeten B. Die dreifache Mutter findet: „Wer seine Kinder liebt, möchte eine gute Zukunft für sie. Und das haben wir aktuell nicht.“

Hauptpersonen sind aber nach wie vor die Schülerinnen und Schüler. Unter ihnen auch die 17-Jährige Charlotte. Sie besucht die Oberstufe des St.-Anna-Gymnasiums. Wie viele ihrer Mitschüler war sie auch schon bei der ersten Demonstration in Augsburg Mitte Januar dabei.

Damals hatte der Direktor als „Bestrafung“ eine Klimakonferenz an der Schule einberufen. Während dieser Aktion diskutierten die Schüler gemeinsam mit der Schulleitung darüber, wie man das Thema Klimaschutz an der Schule besser umsetzen könnte. „Seitdem ist bei uns wirklich was passiert“, sagt Charlotte. „Es gibt keine Plastikgabeln in der Mensa, mehr Fairtrade-Produkte und es wird auf Recycling geachtet.“ Es bewegt sich also was. Und es sind genau diese kleinen Schritte, die alle gehen müssen, um etwas zu verändern, findet Theresa. Die 24-Jährige läuft bei der Demo mit, um ein Zeichen zu setzten: „Jeder muss aktiv werden. Und jeder, der kann, soll wählen gehen.“

Mit den Vivid Curls bekommen die Schüler bei der Abschlusskundgebung am Königsplatz dann noch musikalische Unterstützung – thematisch passend. Die beiden Musikerinnen haben den Schülerstreiks einen ganzen Song gewidmet. „Freitagsdemo“ ist dann auch das erste Lied, das die beiden barfuß auf der kleinen Bühne performen.

Dann tritt die Schülerin Emma ans Mikrofon und zwar mit einem klaren Appell. Sie selbst darf noch kein Kreuz auf dem Stimmzettel machen. Aber sie fordert alle Wahlberechtigten auf: „Gebt uns und dem Klima am Sonntag eine Stimme!“ Und: „Der einzige Fehler, den wir machen können, wäre, nichts zu tun.“ Damit das nicht passiert, haben die Schüler gleich Werbung für einen weiteren Termin gemacht. Am 21. Juni fahren sie mit einem Sonderzug nach Aachen. Dort werden Menschen aus der ganzen Welt zu einer Großdemo zusammenkommen.

Themen Folgen