vor 37 Min.

Schüler aus der Region unterwegs im segelnden Klassenzimmer

Einige Schüler brechen im Oktober zu einer Reise auf. Auf einem Segelschiff überqueren sie den Atlantik und pauken dabei Schulstoff. Was es damit auf sich hat.

Von Miriam Scheibe

„Leinen los!“ hieß es am vergangenen Samstag wieder, als 30 Schüler der zehnten und elften Klasse in Kiel in See stachen. Unter ihnen ist auch Leonie Zepf aus Augsburg. Aber die 15-Jährige macht nicht etwa einen Segelurlaub. Als Teilnehmerin des Programms „High Seas High School“ (HSHS) wird Leonie ein gutes halbes Jahr an Bord des traditionellen Großseglers „Roald Amundsen“ unterwegs sein. Sie wird, wie es auf der Internetseite von HSHS heißt, „Stürmen trotzen, ferne Länder entdecken, Menschen am anderen Ende der Welt kennenlernen“ – und nebenher auch Schulunterricht haben. Mit an Bord sind nämlich vier Lehrer, am Ende des Trips wird jedem Teilnehmer ein schulrechtlich anerkanntes Zeugnis ausgestellt.

Leonie Zepf Bild: High Seas High School

Lernen und Erleben

Der pädagogische Ansatz auf der „Roald Amundsen“ ist ein spezieller. „Unser Schwerpunkt liegt auf der Erlebnispädagogik. Also: Lernen, während man etwas praktisch erlebt. Biologie wird dann beispielsweise beim Tauchen unterrichtet, Politik auf Kuba“, erklärt Stephanie Berg. Sie ist Mitarbeiterin der Hermann-Lietz-Schule Spiekeroog, deren ehemaliger Leiter HSHS 1993 ins Leben rief. „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“, das ist das Motto des Projektes.

Für Leonie genau das Richtige: „Ich möchte lernen, in Situationen, die mir schier unüberwindlich erscheinen, gelassen zu bleiben, richtig zu reagieren und sie auch lösen zu können, und nicht gleich an meine Eltern zu übergeben, wenn was geklärt werden muss“, erzählt die junge Augsburgerin.

Segelsetzen, steuern und navigieren

Gelegenheit dazu wird sie in den kommenden Monaten wohl genug haben. Denn Verantwortung übernehmen, für sich selbst und für die anderen Teilnehmer, das wird an Bord der Roald Amundsen großgeschrieben. Bereits nach einigen Wochen segeln die Schüler selbst, bei Tag und Nacht übernehmen die Jugendlichen Segelsetzen, Steuern und Navigieren. Ganz schön anspruchsvoll, denn Vorkenntnisse im Segeln sind nicht erforderlich, um sich bei HSHS bewerben zu können. Auch Leonie ist noch nie gesegelt, bevor sie von der HSHS zu einem Probetörn eingeladen wurde.

Wie hat sie, als Nicht-Seglerin, dann überhaupt von diesem Segel-Abenteuer erfahren? „Über den Bekannten eines Onkels“, so Leonie. „Dessen Tochter war beim Klassenzimmer unter Segeln dabei.“

Das Klassenzimmer unter Segeln, kurz KUS, wurde 2008 von einer ehemaligen Leiterin der HSHS gegründet und ist Letzterer recht ähnlich. Auch hier sind etwa 30 Schüler ein gutes halbes Jahr unterwegs, werden an Bord gemäß des gymnasialen Lehrplans unterrichtet und gehen, wie die Teilnehmer der HSHS, in Mittelamerika für einen Monat an Land, um dort in Gastfamilien zu leben. Sogar einen Film gibt es schon über dieses Abenteuer.

"Totaler Zusammenhalt in der Gruppe"

Magdalena Rieder Bild: High Seas High School

Klassenzimmer

Amazon

Magdalena Rieder

Untermeitingen

Klassenzimmer

Thor Heyerdal

ab Kiel

Neusäss

Augsburg

Magdalena

Dass es „eine ganz besondere zwischenmenschliche Erfahrung“ sei, die man auf so einer Reise macht, sagt auch Miriam Frank. Die 29-Jährige aus Untermeitingen fährt dieses Jahr bei „Ocean College“, dem dritten deutschen Anbieter, der ein derartiges Auslandsjahr auf einem Segelschiff anbietet, als Projektleiterin mit. Bereits vergangenes Jahr war Miriam nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums als Lehrerin bei „Ocean College“ dabei und ist von der Erfahrung begeistert. Am beeindruckendsten sei für sie die Gruppendynamik: „Man lebt zusammen und ist aufeinander angewiesen. Alle, Lehrer und Schüler, ziehen an einem Strang, da wächst man ganz schnell zusammen.“

Was „Ocean College“ von den anderen beiden Anbietern unterscheidet, ist die Bordsprache. „Wir segeln auf einem britischen Schiff, die Crew kommt vorwiegend aus Großbritannien. Deshalb wird an Bord fast ausschließlich Englisch gesprochen“, erzählt Miriam.

"Ich freue mich so ziemlich auf alles"

Sie freut sich auf ihren zweiten großen Segeltörn. Mitten auf dem Atlantik zu segeln, sei einfach eine ganz eigene Erfahrung. Auch Leonie und Magdalena können es kaum erwarten. Die beiden Schülerinnen werden zum ersten Mal für eine so lange Zeit von ihrer Familie getrennt sein. Bei der Vorstellung bekomme sie ab und zu schon einen ganz schönen Bammel, erzählt Leonie. „Aber ich freue mich schon tierisch auf den ersten Brief meiner Familie, mit dem ich ins Rigg klettern werde, um ihn dort zu lesen. Und auf meine Koje, auf neue Leute …eigentlich freue ich mich auf so ziemlich alles.“