Schule fällt aus, Zoo bleibt geschlossen: So bereitet sich Augsburg auf "Sabine" vor

Das Orkantief "Sabine" trifft nicht nur die Schulen in Augsburg. Auch der Zoo bleibt am Montag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Was Sie wissen müssen.

Sturmtief „Sabine“ hat Augsburg durcheinandergewirbelt, noch bevor es dort ankam: Sämtliche Schulen im Stadtgebiet bleiben am Montag geschlossen. Für Kinder, die dennoch zum Unterricht erscheinen, weil sie die Nachricht nicht rechtzeitig erhalten haben, wird es laut Auskunft des Schulamts aber eine Betreuung geben.

Augsburger Berufsfeuerwehr bereitet sich auf Sturmtief "Sabine" vor

Auch in den Kindertagesstätten wird für die Betreuung der Buben und Mädchen gesorgt. Ob sie ihren Nachwuchs schicken wollen, entscheiden laut Auskunft einer Stadtsprecherin aber die Eltern selbst. Diese Regelung gilt nach Informationen unserer Zeitung für städtische Kindertagesstätten gleichermaßen wie für die freier Träger.

Auch der Zoo hat aufgrund der Wettervorhersagen am Montag geschlossen. Dort besteht vor allem die Gefahr, dass Äste brechen und auf die Wege stürzen. Vom Botanischen Garten gab es bis Redaktionsschluss keine entsprechenden Hinweise, normalerweise gleicht er sich in solchen Fällen aber an die Regelung des Tierparks an.

Dem Sturmtief, das am Montagmorgen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometer in Bayern erwartet wurde, eilte am Sonntag ein schlimmer Ruf voraus. Den ganzen Tag über hatten Schulämter in Bayern über mögliche Schulausfälle diskutiert. Für Augsburg fiel die Entscheidung schließlich gegen 18 Uhr.

Auch die Augsburger Berufsfeuerwehr ist auf „Sabine“ vorbereitet. Sprecher Friedhelm Bechtel bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Leitstelle am Montag mit zusätzlichem Personal besetzt sein wird. So wolle man vermeiden, dass Anrufer im Fall eines Notrufes nicht durchkommen. Bechtel spricht zudem die für solche Fälle nachvollziehbaren Warnungen aus: Wer nicht muss, sollte am Montagmorgen nicht aus dem Haus gehen. Von einem Spaziergang oder einer Joggingrunde durch den Wald rät Bechtel ebenfalls ab.

Sturmtief "Sabine": Dachdeckerfirma stellt sich auf Sonderschichten ein

Luca Crestani, Geschäftsführer der Spedition Roman Mayer Logistik, ließ am Sonntag seine Fahrer vorwarnen. Unter den 400 Fahrzeugen gibt es einige Planenfahrzeuge. Sie seien bei starken Böen gefährdet, da sie instabil werden, wenn der Wind zu stark bläst. Fahrer, die nicht bereits unterwegs sind, werden laut Crestani am Montag gar nicht erst starten. Wer schon auf Tour ist, ist angehalten, auf Parkplätze zu fahren und abzuwarten, bis der Sturm sich gelegt hat. Crestani ist überrascht, wie intensiv bereits am Sonntag vor Sabine gewarnt wurde. „So etwas habe ich bislang noch nie erlebt.“

Max Bader betreibt eine Dachdeckerfirma mit knapp 40 Mitarbeitern. Er stellt sich am Montag auf Sonderschichten ein: „Alle Kollegen sind in Bereitschaft.“ Gefährdet sind laut Bader vor allem die Dächer alter Häuser sowie Gebäude in exponierten Lagen oder besonders hohe Bauwerke. Dort können sich vermehrt Dachplatten lösen. Gesichert werden die Dächer mit Planen und Holzlatten, möglich sei dies auch noch während eines Sturms, so der Fachmann. "

