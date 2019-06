00:32 Uhr

Senioren wollen Abo zurück

Nach der Tarifreform gibt es nach wie vor Kritik am Angebot

Der Seniorenbeirat der Stadt hat seine Forderung nach einer Wiedereinführung eines eigenen Senioren-Abos bekräftigt. Man erwarte, dass im Rahmen der in Kürze anlaufenden Evaluation der Tarifreform auch ein Augenmerk auf die Bedürfnisse der älteren Generation gelegt werde, heißt es in einer Erklärung.

Wie berichtet war das Senioren-Abo (gültig ab 8 Uhr morgens) im Zuge der Tarifreform vor eineinhalb Jahren abgeschafft worden. Das Seniorenangebot ging im allgemeinen 9-Uhr-Abo (360 Euro pro Jahr) auf. Zwar ist das neue Angebot etwas günstiger, allerdings ist die Sperrzeit von 9 Uhr laut Seniorenbeirat eine deutliche Verschlechterung für diejenigen, die schon relativ früh unterwegs sein müssen.

Neben der Wiedereinführung des Senioren-Abos sei auch eine Verbesserung beim Kurzstreckenticket nötig. Ab Sommer soll in ausgewählten Stadtteilen das Kurzstreckenticket so ausgeweitet werden, dass damit das nächste Nahversorgungszentrum erreichbar ist. Betroffen sind Bergheim, Inningen, Bärenkeller und Hochzoll-Süd (bis zur Eröffnung des Supermarktes am Zwölf-Apostel-Platz). Der Seniorenbeirat spricht von „Notlösungen“, die für Verwirrung sorgen und die Nachteile der neuen Zoneneinteilung nicht aufwiegen können.

Die Stadtwerke wiesen zuletzt in einer Zwischenbilanz der Tarifreform darauf hin, dass die Zahl der Senioren mit Abo (ab 63 Jahren) seit Inkrafttreten der Tarifreform gestiegen sei. (skro)

