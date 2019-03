vor 27 Min.

So eine Raserei ist einfach nur kriminell

Was sich am Samstag in der Stadt und vor allem in Haunstetten abgespielt hat, ist alles andere als hinnehmbar.

Von Ina Marks

Eine Hochzeit ist für viele Menschen der „schönste Tag im Leben“. Im Autokonvoi hupen manche Gäste gerne. Sie wollen auf den besonderen Anlass aufmerksam machen und das Brautpaar laut feiern. Manche Anwohner und Passanten mag das schon nerven. Jeder hat seine individuelle Toleranzgrenze. Aber was sich am Samstag in der Stadt und vor allem in Haunstetten abgespielt hat, ist alles andere als hinnehmbar.

Überholmanöver, über rote Ampeln fahren, andere Fahrzeuge ausbremsen und dann noch eine vierspurige Fahrbahn zu blockieren, um dort zu tanzen, das ist nicht nur unfassbar dumm, sondern auch kriminell. So ein rücksichtsloses Verhalten bringt andere Verkehrsteilnehmer und Passanten in Gefahr. Wenn erwachsene Männer sich derart pubertär verhalten, sollten sie nicht mehr Auto fahren dürfen. Auf einer Spielzeugrennbahn wären sie besser aufgehoben.

