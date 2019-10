31.10.2019

So feiert Augsburg Halloween

Viele gruselige Veranstaltungen

Von Lisa Gilz

Kürbislaternen flackern mit ihrem leuchtenden Lächeln von Fensterbänken, das Fernsehprogramm bietet abends Gruselklassiker wie „Hocus Pocus“ oder „A Nightmare before Christmas“ an und neben den vielen Weihnachtssüßigkeiten liegen in den Supermärkten jede Menge Halloween-Produkte. Auch für Nachtschwärmer ist an Halloween einiges geboten. Ein Überblick.

Für diejenigen, die vor Einbruch der Dunkelheit gerne etwas unternehmen wollen, bieten die Filialen in der Bahnhofstraße und Salomon-Idler-Straße der Waffle Brothers Kinderschminken an.

l Geisterhaus Etwas grusliger wird es im Halloween-Gruselhaus der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee. Das Gerätehaus wird in ein Geisterhaus verwandelt, Besucher können sich von düsteren Gesellen erschrecken lassen. Zwischen 17.30 und 20.30 Uhr öffnet die „Gruft“ ihre Türen. Zum Aufwärmen gibt es Punsch für Kinder und Erwachsene und zum Schluss eine süße Überraschung.

Wer aktiv ist und gerne ein bisschen Action mag, kann bei IndoorGames Augsburg Halloween-Lasertag spielen. Dort heißt es in der Halloweennacht „Menschen gegen Zombies“. Das Special gibt es nicht nur am 31. Oktober, sondern auch am ersten und zweiten November.

Am Donnerstag hat der Fünffingerlesturm von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Große und kleine Besucher können dort Gruselgeschichten lauschen. Außerdem werden Spiele und Kinderschminken angeboten.

lPartys In Augsburg finden viele Halloween-Partys statt. Für Nachtschwärmer gilt zu beachten, dass ab zwei Uhr morgens das Tanzverbot für den Feiertag gilt. Eine der größeren Feiern ist die Halloween-Party im Cube-Club. Die Veranstalter verwandeln das Gelände und die Räumlichkeiten in einen Märchen-Horrorwald und lassen untote Barkeeper die Getränke servieren. Um 21 Uhr ist Einlass.

In den vergangenen Jahren hat sich die Rock-Fabrik mit ihrer Halloween-Party etabliert. Auf zwei Floors wird zu verschiedener Musik getanzt und an den Theken Halloween-Drinks, wie ein Giftpunsch, angeboten. Einlass ist um 20 Uhr. Daneben gibt es weitere Veranstaltungen, wie beispielsweise in der Kantine, im Peaches, im Weissen Lamm oder im Murphys Law.

