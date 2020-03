26.03.2020

So nutzen Betrüger die Coronakrise

Polizei warnt vor Kriminellen

Von Ina Marks

Es gibt wohl kaum eine Situation, die Kriminelle nicht für ihre Zwecke ausnützen. So nun auch in der Coronakrise. Die Polizei berichtet von zwei Fällen, in denen mutmaßliche Betrüger unterschiedlich vorgingen.

Einer trug sich in Augsburgs Innenstadt zu. Zwei Männer in grüner Schutzkleidung klingelten am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei einer Anwohnerin in der Wilhelm-Hauff-Straße. Laut Polizei gaben die Unbekannten an, vom Gesundheitsamt zu sein. Sie müssten wegen der Corona-Situation medizinische Abstriche machen. Die 23-Jährige verfolgte alles von ihrem Türspion aus. Die Bewohnerin verlangte den Ausweis. Sie machte ihnen auch unmissverständlich klar, sie nur unter Vorzeigen des Ausweises in die Wohnung zu lassen.

Die angeblichen Corona-Kontrolleure antworteten daraufhin, sie hätten ihre Ausweise im Auto vergessen. Sie gingen weg und kamen nicht wieder. Die junge Frau hat sich vorbildlich verhalten, so die Polizei. Die Polizei weist ferner darauf hin, dass Besuche vom Gesundheitsamt in der Regel zuvor angekündigt werden. „Verständigen Sie im Zweifelsfall umgehend die Polizei unter 110“, lautet der Appell.

Ein ähnlicher Vorfall, allerdings mit vermutlich betrügerisch agierenden Handwerkern „Corona Hausreinigung“ ereignete sich am Dienstag in Steppach. Einem Bewohner in der Kolpingstraße fielen gegen 10 Uhr zwei Männer auf, die durch die Straße liefen. Sie sahen dabei in jedes Grundstück. Auf dem Weg zum Einsatzort kamen der Polizeistreife die beiden Männer im Auto entgegen. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten das Fahrzeug unter die Lupe. Sie fanden Desinfektionsmitteln, Schutzanzügen und Masken. Weiter hatten die Männer Angebotsschreiben zur „Corona Hausreinigung“ dabei. Auf Nachfrage stellten die 33- und 60-Jährigen klar, dass sie die Gegenstände für private Zwecke bräuchten. Die Polizei will wissen, ob besagte Männer anboten, „Corona Hausreinigungen“ in betrügerischer Absicht durchzuführen. Hinweise werden unter 0821/323-1810 erbeten.

