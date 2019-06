11:06 Uhr

So schnell waren die Sieger im Stadtlauf - Ergebnisse im Überblick

Mehr als 3000 Sportler sind am Sonntag zum Stadtlauf in Augsburg angetreten. Die aktuellen Ergebnisse, ein Video und viele Bilder finden Sie hier.

Es ist nach dem Firmenlauf der nächste große Lauf in Augsburg: Mehr als 3000 Sportler sind am Sonntag in Augsburg zum Stadtlauf angetreten. Nach dem Start an der City-Galerie führte die Strecke in Richtung Zoo und - je nach Länge - an den Lech. Vom Kinderlauf bis zum Halbmarathon viel geboten.

Das Wetter beim SportScheck Run war perfekt, die Sportler liefen bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen durch die abgesperrten Straßen. Fans feuerten sie an. Die ersten Halbmarathonläufer (21,1 Kilometer) waren schon nach rund 75 Minuten wieder im Ziel.

99 Bilder Mehr als 3000 Sportler beim Stadtlauf in Augsburg - wir haben die Bilder Bild: Michael Hochgemuth und Stefan Puchner

Die Ergebnisse vom Stadtlauf in Augsburg

Halbmarathon, 21,1 km, Männer:

1. Andreas Beck, 1:14:26 Stunden (netto)

2. Alexander Beck, 1:20:02 Std.

3. Emanuel Henke, 1:21:34 Std.

Halbmarathon, 21,1 km, Frauen:

1. Eva Marie Hering, 1:32:14 Std.

2. Jessica Huhn, 1:34:10 Std.

3. Pia Schöpf, 1:34:23 Std.

Super Leistung: Die ersten Läufer haben den Halbmarthon über 21,1 Kilometer geschafft. Respekt. Gepostet von Augsburger Allgemeine - Augsburg am Sonntag, 2. Juni 2019

10,5-km-Lauf, Männer:

1. Florian Röser, 34:54 Min.

2. Stefan Lauchner, 38:13 Min.

3. Stefan Wieland, 39:00 Min.

10,5-km-Lauf, Frauen:

1. Eva-Marie Spielvogel, 43:30 Min.

2. Sarah Egle, 45:16 Min.

3. Marina Kugelmann, 49:18 Min.

Die Ergebnisse werden weiter aktualisiert. Alle Ergebnisse gibt es beim Veranstalter. (mb)