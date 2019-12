vor 57 Min.

So viel kostet der Glühwein im Stadtvergleich

Wie Augsburg im Vergleich mit anderen Städten liegt und welche Getränke noch im Trend liegen.

Von Katharina Indrich

Eine dampfende Tasse Glühwein in den klammen Händen – das verbinden viele Menschen mit einem Besuch auf dem Christkindlesmarkt. Auch in Augsburg, in der Stadt in der 1956 der fertige Glühwein seine Geburtsstunde feierte und wo Rudolf Kunzmann die erste Glühweinkellerei der Republik gründete. Wie tief Liebhaber des heißen Gewürzweins auf den einzelnen Märkten in die Tasche greifen müssen, hat jetzt der Veranstalter Activia Event-Management in einem Vergleich ermittelt. Demnach liegt Augsburg mit einem durchschnittlichen Preis von drei Euro für die Tasse Glühwein leicht unter dem bundesweiten Schnitt von 3,13 Euro. In München werden laut Statistik 3,25 Euro fällig. Am teuersten schlürft es sich auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg. Dort müssen die Besucher durchschnittlich 3,75 Euro berappen. Einen Euro mehr als in Mannheim, Schweinfurt und Wiesbaden, wo der rote Weihnachtsklassiker laut der Statistik mit im Schnitt 2,75 Euro am günstigsten ist.

Bei „Helds Almhütte“ kostet der Glühwein in diesem Jahr mit 3,50 Euro 50 Cent mehr als noch 2018. Fünf Jahre lang, sagt Harry Winderl, habe man den Preis konstant gehalten, nun sei eine Erhöhung nötig gewesen. Schließlich gebe es am Held-Stand, der in den 80er-Jahren den Glühwein erstmals auf dem Christkindlesmarkt in Augsburg anbot, einen Dornfelder, der nach eigener Rezeptur gebraut ist. „Die Kunden nehmen das sehr gut an,“, sagt Winderl. Er hat festgestellt, dass das Publikum gewillt ist, für Qualität auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen: „Die Menschen wollen etwas besonderes, und sind dafür auch bereit etwas mehr auszugeben.“ Neben Qualität und stilvollem Genuss, etwa im edlen Weinglas, haben sich laut Winderl und Maximilian Held aber noch zwei weiterer Trends herauskristallisiert: Weniger süß und alkoholfrei.

Weniger Zucker für die schlanke Linie

Das kann auch Monika Diebold von der Engelespyramide bestätigen. „Antialkoholische Angebote werden immer wichtiger. Viele müssen noch fahren und ein Glühwein hat nun mal neun Prozent.“ Anstelle von Kinderpunsch griffen die Kunden, besonders die Frauen, da gerne mal zu einem Cranberrypunsch. Denn der enthält nicht so viel Zucker und schont die in der Weihnachtszeit ohnehin strapazierte Figur. 45 verschiedene Getränke finden sich in der Engelespyramide auf der Karte. Doch trotz aller Trends, sagt Diebold, stehe der klassische Glühwein, den es bei ihr für drei Euro gibt, mengenmäßig immer noch an der Spitze.

Bernd Noli von der „oiden Hüttn“ schätzt, dass der Anteil des roten Glühweins, den er für drei Euro verkauft, bei ihm noch etwa zwei Drittel ausmacht. Allerdings mit abnehmender Tendenz. „Der weiße Glühwein ist sehr im Kommen.“ Auch, weil so mancher bei der roten Variante mit Magenproblemen zu kämpfen habe.

Gern getrunken werden laut Noli auch heiße Getränke mit Gin. Gin Tonic hat er schon seit drei Jahren im Angebot. Neu ist in diesem Jahr Gin Mule mit Ingwer. „Der kommt sehr gut an.“ Ob das nun am Ingwer liegt, der im Ruf steht Infekte schon im Keim zu ersticken, ist allerdings nicht überliefert.

