01.10.2020

So werden die neuen Augsburger Straßenbahnen aussehen

Plus Die elf neuen Trams, die ab 2022 in Betrieb gehen, bekommen eine silberfarbene Lackierung mit einem rot-grünen Farbband. 5200 Augsburger stimmten darüber ab.

Von Stefan Krog

Die elf neuen Straßenbahnen des Typs Stadler Tramlink, die ab 2022 durch Augsburg fahren, werden über ihrer silberfarbenen Grundlackierung ein Farbband in den Farben Rot und Grün in Anlehnung an die Augsburger Stadtfarben bekommen. 5200 Bürger stimmten in den vergangenen zwei Wochen darüber ab, ob der Zierstreifen am Dach in den Stadtfarben oder wie bei den neuen Bussen in der Stadtwerke-Farbe Cyanblau gehalten sein soll.

Die Varianten für die Gestaltung der neuen Straßenbahnen standen zur Auswahl. Durchgesetzt haben sich die Augsburger Stadtfarben. Bild: SWA/Ergon3 Design (Illustration)

Abgestimmt werden konnte übers Internet und per Postkarte. Knapp 60 Prozent der Abstimmungsteilnehmer wollten dabei die Stadtfarben. „Wir freuen uns, dass das Ergebnis so eindeutig ausgefallen ist“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza. „Und noch schöner ist, dass die Beteiligung an der Abstimmung so hoch war.“ Das zeige, dass die Augsburger ein besonderes Verhältnis zu ihren Straßenbahnen hätten.

Straßenbahnen in Augsburg: Abkehr von der bisherigen Lackierung

Mit den Neuanschaffungen, für die im Gegenzug die etwa 25 Jahre alten und relativ kleinen GT6-Bahnen ausgemustert werden, kehren die Stadtwerke trotzdem ein Stück weit vom bisherigen Erscheinungsbild ab. Zur 2000-Jahr-Feier 1985 hatten alle Straßenbahnen eine Lackierung in Weiß mit relativ breitem dunkelgrünem und schmalem rotem Streifen. Den neuen Grundton Silber führten die Stadtwerke mit der Anschaffung der ersten neuen Mercedes-Busse im Jahr 2017 ein. Damals sorgte das zunächst für Aufregung bei einem Teil der Fahrgäste. Die SPD forderte damals gar eine Rückkehr zum alten Farbkleid.

Vermutlich, um nicht erneut eine Diskussion über die Grundfarbe loszutreten, stellten die Stadtwerke nun die beiden Zierstreifenvarianten zur Auswahl. Allerdings scheinen sich die Augsburger zuletzt an Silber gewöhnt zu haben. Eine Zufallsumfrage unter 400 Fahrgästen in diesem März hatte ergeben, dass die neue Farbe bei 90 Prozent der befragten Fahrgäste gut oder sehr gut ankam. Um Silber gut begründen zu können, verweisen die Stadtwerke sogar auf die Wappenkunde: Das Weiß in den Stadtfarben leite sich aus dem Silber im Augsburger Stadtwappen ab.

Die Straßenbahnen, die schon im Einsatz sind, behalten ihre aktuelle Lackierung, so die Stadtwerke. Die elf neuen Straßenbahnen haben mit 42 Metern Länge und einem Fassungsvermögen von 231 Fahrgästen ähnliche Eckdaten wie die 68 im Einsatz befindlichen Großraumtrams Combino und Cityflex.

Bis 2022 werden die neuen Bahnen des Herstellers Stadler in Spanien für die Stadtwerke angefertigt. Sie bieten einige Neuerungen wie eine LED-Innenbeleuchtung, die je nach Jahreszeit einen unterschiedlichen Farbton hat - im Winter eher rötlich, im Sommer bläulich.

