So will Architektin Susanne Flynn die Jakobervorstadt voranbringen

Plus Die Architektin Susanne Flynn ist im Norden der Jakobervorstadt für das Quartiersmanagement zuständig. Welche Projekte in den nächsten Monaten anstehen.

„Das Beste an Augsburg ist der D-Zug nach München.“ Dieser Satz wird gerne dem Dichter Bert Brecht untergejubelt, soll aber von einem seiner Freunde stammen. So oder so kann die Münchnerin Susanne Flynn diesen Ausspruch nicht unterschreiben. Seit einigen Wochen fährt sie regelmäßig mit dem Zug nach Augsburg , weil die Stadt sie mit dem Quartiersmanagement für die Jakobervorstadt-Nord betraut hat. „Ich finde Augsburg so schön, gerade auch wegen seiner Geschichte, die München nicht zu bieten hat.“

Susanne Flynn kennt Augsburg seit ihrer Schulzeit

Fremd ist der Architektin ihr neues Terrain ohnehin nicht: Schon als Gymnasiastin führte so mancher Klassenausflug die heute 61-Jährige von der Landeshauptstadt in die Stadt der Römer, der Fugger und der Welser. In den vergangenen Jahren betreute sie im Rahmen der Städtebauförderung wiederholt Bürgerbeteilungsprojekte – etwa in Lechhausen und Hochzoll. Der Blick von außen sei bei diesen Prozessen durchaus von Vorteil, weiß sie.

Nichtsdestotrotz hat Susanne Flynn in der Jakobervorstadt , die in das Förderprogramm „ Soziale Stadt “ aufgenommen wurde, bereits zahlreiche Kontakte geknüpft und mehrere Abende zur Zukunft der Jakober Kirchweih moderiert. Das in den vergangenen Jahren arg geschrumpfte Volksfest soll mit neuen Ideen, die von Bürgern, Geschäftstreibenden, Vereinen und Institutionen kommen, wieder mehr Menschen anlocken.

Die Jakober Kirchweih im vergangenen Jahr. Bild: Peter Fastl (Archiv)





Susanne Flynn will Spielplatz Unterm Bogen verschönern

Doch die Begleitung bei den Vorbereitungen zur Kirchweih ist nur ein Teilaspekt von Flynns Aufgabengebiet. Ihr Fokus liegt auf städtebaulichen Themen. Hier kann sie bereits ein konkretes Projekt nennen. Der Spielplatz auf dem Areal Unterm Bogen soll schöner gestaltet werden. Der Vorentwurf eines Landschaftsarchitekten liege vor. „Demnächst wollen wir diesen der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt die Quartiersmanagerin.

Im Auge hat sie auch eine Freifläche bei der Grundschule St. Max. Am Tag der Städtebauförderung (16. Mai) sollen Ideen für dieses Areal gesammelt werden. Und auch die wenig attraktive Passage parallel zur Pilgerhausstraße steht auf Susanne Flynns Prioritätenliste weit oben. Hier wolle sie auf die Eigentümer zugehen, um die Situation zu verbessern.

Architektin Flynn: Ideen für Zollhaus beim Jakobertor sind gefragt

Die Architektin ist sich bewusst, dass bestimmte Vorhaben eine lange Vorlaufzeit haben – und brauchen. Dazu zählt vor allem die Jakober–straße, für die es im Bereich zwischen Kirche und Tor Verbesserungswünsche hinsichtlich Einzelhandel und Gastronomie , Verkehr und Begrünung gibt. Aktuell laufe eine Machbarkeitsstudie, anhand derer ein Gestaltungskonzept erarbeitet werden soll, sagt Flynn. Wichtig ist ihr eines: „Die Jakobervorstadt soll ihre Identität bewahren.“ Sie nehme gerade die Vielfalt des Viertels als positiv wahr und sehe hier – bei allem Verbesserungsbedarf – große Qualitäten und schöne Ecken. Zu den schönen Ecken zählt die Architekten zweifelsohne das alte Zollhaus beim Jakobertor. Es beherbergte viele Jahre einen Kiosk und war zuletzt Sitz des Stadtmauervereins. „Wir wollen zusammen mit den Bürgern Ideen für eine künftige Nutzung des Zollhauses entwickeln“, sagt Flynn. Unter anderem bei der Jakober Kirchweih im Juli werde sie dort präsent und empfänglich für Vorschläge sein.

Da das Zollhaus aktuell über keinerlei Infrastruktur verfügt, kann es die Quartiersmanagerin nicht als Büro während ihrer Arbeitstage in Augsburg nutzen. Sie ist noch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Aktuell ist sie immer mittwochs in Augsburg und freut sich ihre Kontakte in der Jakobervorstadt weiter auszubauen. Denn ohne die tatkräftige Unterstützung der Bürger, Vereine, Organisationen und Kirchen könne sie das Quartier nicht voranbringen. „Ich bin nur ein kleines Rädchen eines großen Anliegens.“

Unter der E-Mail-Adresse s.flynn@jakobervorstadt-nord.de können Interessierte das Quartiersmanagement erreichen.

