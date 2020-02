vor 21 Min.

So wollen die Grünen das Klima in Augsburg verbessern

Die Öko-Partei hat genaue Vorstellungen zum Klimaschutz in Augsburg. Und die will sie nicht weiter aufschieben.

Von Jonas Voss

Kommunen wie Augsburg haben eine Schlüsselfunktion beim Kampf gegen die Folgen der Klimakrise. Das ist die Auffassung der Grünen. Und deren OB-Kandidatin Martina Wild will mit dem Klimakonzept der Partei „ein Miteinander schaffen, um die Lebensgrundlagen für uns alle zu erhalten“. Augsburg solle CO2-neutral werden, lautet das Ziel. Und das so schnell wie möglich. Die Grünen haben neun Schwerpunkte definiert, durch die dieses Ziel erreicht werden soll.

Grüne fordern: Ein Klimaschutz-Beauftragter für jedes Referat

In der neuen Wahlperiode wird es nach Vorstellung der Grünen einen Klimaschutzbeauftragten in jedem Referat geben, außerdem soll die Stadt ein sogenanntes Klimakabinett einrichten. Wie Reiner Erben, Kandidat auf Listenplatz zwei und Umweltreferent, erklärt, solle diese Einrichtung alle Klimaschutzkonzepte der Stadt bündeln, quer durch die Parteien. Wild fügt hinzu, „statt Lagerdenken wollen wir eine Mentalitätswende schaffen, bei Politikern, der Wirtschaft und den Bürgern.“ In Absprache mit Unternehmen definiere man konkrete Einsparziele. Auch die Stadtwerke sollen laut Grüne schnell zu 100 Prozent auf Strom aus Erneuerbaren Energien umstellen. Derzeit betrage der Anteil 54 Prozent, erklärt Erben. In einem ersten Schritt soll jedoch vor allem die Stadt das Konzept umsetzen.

OB-Kandidatin Wild: Solaranlagen für Neubauten der Stadt

Wild sagt, „zukünftig muss jeder städtische Neubau mit Solaranlagen versehen werden“. Auch die Energiestandards bei Neubauten sollen den höchsten Anforderungen entsprechen – vorerst bei städtischen Gebäuden, in einem zweiten Schritt können private Neubauten hinzukommen. Im Rahmen der sogenannten Solaroffensive soll die Stadt auch interessierten Bürgern ihre Unterstützung anbieten. Ein Herzstück des Konzeptes ist der Bereich Mobilität. Wild erläutert: „Wir wollen Vorfahrt für ÖPNV, Radfahrer und Fußgänger.“ Der öffentliche Raum müsse neu aufgeteilt werden, letztlich müsse das Ziel eine autofreie Innenstadt sein. So solle etwa die Karlstraße „endlich mehr Aufenthaltsqualität bieten“. Vor allem durch weniger Autoverkehr und mehr Begrünung.

Die Karlstraße ist auch Teil der Idee der „kühlen Meile“: Stadtflächen sollen entsiegelt und stattdessen Bäume gepflanzt werden. Bild: Forum Augsburg lebenswert

Die Karlstraße ist auch Teil der Idee der „kühlen Meile“: Stadtflächen sollen entsiegelt und stattdessen Bäume gepflanzt werden. „Je heißer es bei uns wird, desto nötiger sind kühle und schattige Zonen“, sagt Erben. Zwei weitere Schwerpunkte dieses Modells liegen in der Bahnhofstraße und der Jakoberstraße. Daneben möchte die Partei auch Innenhöfe stärker begrünen um den Anwohnern mehr Ausweichmöglichkeiten bei heißem Sommerwetter zu bieten.

Grüne wollen in Augsburg in Parks investieren

Zum Schutz vor hohen Temperaturen wollen die Grünen weiterhin in den Erhalt und Ausbau von Wäldern, Flüssen, Kanälen, begrünten Dächern oder Parks investieren. Zwar will die Partei besagte „Mentalitätswende“ – aber ohne die Einwohner zu überfordern. „Es geht uns darum Augsburg gemeinsam zu gestalten“, sagt die Spitzenkandidatin Martina Wild. Durch persönliche Gespräche, durch Social-Media-Konzepte oder durch größere und diskursoffene Veranstaltungen. Die „Klima-Allianz“, die nötig sei in der Klimakrise, schließe auch andere Parteien nicht aus. Doch ohne rasche Veränderung gehe es nicht, denn die Zeit dränge.

