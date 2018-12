vor 50 Min.

So zufrieden sind die Augsburger mit ihrer Wohngegend

Sicherheit, Sauberkeit und Einkaufsmöglichkeiten sind für die Bürger bei der Wohnungssuche wichtige Kriterien. Doch die Ergebnisse in den Stadtteilen sind sehr unterschiedlich.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Bürger sind mit ihrer jeweiligen Wohngegend und dem Viertel grundsätzlich zufrieden. Das ist ein Ergebnis der städtischen Bürgerumfrage, die im vergangenen Jahr das Thema „Wohnen“ zum Schwerpunkt hatte, und deren Auswertung jetzt vorliegt. Allerdings variiert die Zufriedenheit je nach Stadtteil deutlich. In Bergheim scheinen die Bewohner am zufriedensten zu sein – es gibt auch Stadtteile, deren Bewohner sich in puncto Lebensqualität oder Naherholungsmöglichkeiten abgehängt fühlen. Schlusslicht bei diversen Kriterien in der Sicht der eigenen Bewohner ist Oberhausen und Links der Wertach. Die wichtigsten Ergebnisse:

Generelle Zufriedenheit: Prinzipiell wohnen die meisten Befragten gerne in ihrem Stadtteil. In Bergheim sind es 100 Prozent der Befragten, gefolgt vom Schäfflerbachviertel, Göggingen und der Altstadt (alle über 98 Prozent). Den nierigsten Wert erreicht Oberhausen-Nord mit 74,6 Prozent, gefolgt von Oberhausen-Süd und Links der Wertach. Diese drei Stadtteile sind die einzigen, die einen Wert von unter 90 Prozent erreichen.

Bindung ans Viertel: Die Verbundenheit mit dem Stadtteil ist in Bergheim mit 90,6 Prozent am größten. Am geringsten ist sie in Oberhausen-Nord.

Lebensqualität: Die scheint in Bergheim am größten zu sein. 99,3 Prozent der dortigen Befragten sind damit zufrieden. In den meisten anderen Stadtteilen werden auch Werte über 90 Prozent erreicht. Ausreißer nach unten sind Oberhausen und Links der Wertach. Am geringsten ist die Zufriedenheit in Oberhausen-Süd.

Miteinander: In den dörflich geprägten Stadtteilen Inningen und Bergheim sowie in den den Stadtteilen mit Siedlerwurzeln Hammerschmiede und Firnhaberau wird das Miteinander der Bürger als sehr gut wahrgenommen. Wenig Gemeinsamkeiten scheint es in Oberhausen und Links der Wertach zu geben.

Gestaltung: Am schönsten finden die Bewohner der Altstadt ihr Viertel. 98,8 Prozent des Lechviertels sind mit dem Aussehen des Stadtteils zufrieden. Schlusslicht: Links der Wertach mit unter 30 Prozent. Lesen Sie dazu auch: Welche Probleme es auf Plätzen in der Stadt gibt und gab

Verkehr: Mit der Verkehrsanbindung via Auto sind die Bewohner in den meisten Stadtteilen recht zufrieden. Schlusslicht ist das Lechviertel mit seinen Gassen (82,9 Prozent). Das gilt auch fürs Parken. Hier sind nur 16,9 Prozent der Bewohner zufrieden. Die Zufriedenheitswerte fallen über alle Stadtteile nicht berauschend aus – die steigende Autodichte zeigt Folgen. Spitzenreiter mit die Firnhaberau mit 92,7 Prozent. Beim öffentlichen Nahverkehr ist die Zufriedenheit mit 100 Prozent in Links der Wertach und dem Univiertel nicht steigerbar. Schlusslicht sind Bergheim (62,2 Prozent) mit seiner halbstündigen Busanbindung nach Göggingen, gefolgt vom Bärenkeller mit 67,3 Prozent.

Sicherheit: Hier ist Bergheim mit 100 Prozent an der Spitze. Schlusslicht in der Wahrnehmung der eigenen Bewohner ist Links der Wertach, wo nur 50 Prozent der Meinung sind, in einem sicheren Viertel zu leben. Grob korrespondiert die Wahrnehmung auch mit der Kriminalitätsbelastung (Zahl der Straftaten je 1000 Einwohner). Ausreißer ist die Innenstadt: Hier fühlen sich die Bürger sehr sicher, objektiv gibt es dort aber recht viele Straftaten. Lesen Sie dazu auch: Elias-Holl-Platz: Manche Zustände lassen sich nie so ganz verhindern

Einkaufsmöglichkeiten: Was die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs betrifft, sind die Bewohner von Göggingen-Nordost mit 98,7 Prozent am zufriedensten, was wohl an der Nähe von Kaufland und Marktkauf sowie Discountern liegt. Die größte Unzufriedenheit herrscht im Bärenkeller (56,7 Prozent Zufriedenheit). Lesen Sie dazu auch: Laden-Schließungen sind in vielen Stadtteilen ein Problem

Lärm: 91,6 Prozent der Befragten fühlen sich von Lärm gestört, vor allem von Straßenlärm, gefolgt von Nachbarn und Schienenverkehr. Am stärksten fühlen sich Bewohner des Stadtjägerviertels von Lärm gestört, gefolgt von Oberhausen sowie dem Rosenau- und Thelottviertel. Am geringsten ist die Störung in Bergheim und der Firnhaberau. Im von Rosenau- und Perzheim-/Holzbachstraße umrahmten Rosenau-/Thelottviertel wird der Straßenlärm von allen Stadtbezirken als am schlimmsten empfunden. Links der Wertach und Oberhausen scheinen die Nachbarn besonders laut zu sein.

