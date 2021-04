Speisen brennen auf dem Herd an: Feuerwehr rückt nach Göggingen aus

Mehrere Einsatzkräfte sind nach einer Brandmeldung nach Göggingen ausgerückt. Schuld war das Essen, das die Bewohnerin auf dem Herd stehen gelassen hatte.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwoch gegen 12.15 Uhr zu einem Brand in die Max-Reger-Straße gerufen worden. Wie sich herausstellte, hatte eine Bewohnerin das Essen auf dem Herd stehen gelassen, während sie den Müll herausbrachte. Die Speisen brannten an. Der minderjährige Sohn wachte von der Rauchentwicklung aus der Küche auf. Laut Polizei konnte er die Wohnung alleine verlassen.

Der Junge erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg belüftet. Ein Sachschaden entstand nach aktuellen Erkenntnissen nicht.