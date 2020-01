17:11 Uhr

Stadt Augsburg will mit Rollerverleiher Tier reden

Seit einigen Tagen bietet auch Tier seine E-Scooter in Augsburg an.

Zwischen dem neuen Rollerverleiher Tier und der Stadt Augsburg wurde ein Gespräch vereinbart. Um welches Thema es dabei gehen soll.

Von Stefan Krog

Die Stadt und der neue Rollerverleiher Tier Mobility wollen kommende Woche über die Abstell-Thematik sprechen. Dazu wurde ein Gespräch im Tiefbauamt vereinbart, so die Stadt auf Anfrage. Tier habe aber vor seinem Start am vergangenen Donnerstag schon telefonisch den Kontakt zur Stadt gesucht. Dabei sei auch über die Abstellthematik gesprochen worden, so das Baureferat.

Wie berichtet hat Tier vergangene Woche 200 Roller in Augsburg verteilt. Sie können von Nutzern ausgeliehen werden und auf Gehwegen nach der Nutzung frei abgestellt werden, sofern sie keine Hindernisse darstellen. Allerdings gab es diesbezüglich Beschwerden, nachdem die Firma Voi bereits im Sommer den Start im Leihroller-Geschäft gemacht hatte. Allerdings hat sich die Lage gebessert, so die Stadt.

Mit Voi habe man bisher einvernehmlich geregelt, dass die Roller auf dem Rathausplatz, Teilen des Moritzplatzes, am Herkulesbrunnen sowie in größeren Abschnitten des Königsplatzes nicht geparkt werden können.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen