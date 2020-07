vor 18 Min.

Stadt kündigt Evakuierung wegen Bombe an: A8 wird gesperrt

Auf einem Grundstück in der Pöttmeser Straße in Lechhausen wurde eine Fliegerbombe gefunden. Die Stadt kündigt für Mittwoch eine großräumige Sperrzone an.

Wie die Stadt berichtet, wurde auf einem Acker in der Pöttmeser Straße im Lechhauser Gewerbegebiet etwa zwei Meter unter der Oberfläche eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Sie soll erst nächste Woche beseitigt werden. Dazu errichtet die Stadt eine Sperrzone am Mittwoch, 15. Juli 2020, ab 17 Uhr. In der Zone gilt ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot.

Nach Angaben der Stadt müssen circa hundert Anwohner in der Zeit evakuiert werden. Die Sperrzone erstreckt sich im Radius von einem Kilometer um ein Grundstück in der Pöttmeser Straße, wo die Fliegerbombe entdeckt wurde. Das betroffene Grundstück liegt im Lechhauser Gewerbegebiet.

Das wird die Sperrzone sein. Bild: Stadt Augsburg

Fliegerbombe in Augsburg gefunden - A8 muss gesperrt werden

Auch die Autobahn 8 ist davon betroffen. Ab 17.30 Uhr sei eine Vollsperrung in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen (AS) Augsburg-Ost und Dasing erforderlich, heißt es. Die Umleitung erfolgt von der Anschlussstelle Dasing bis Friedberg über die B300, dann über die Kreisstraße AIC25, Südtiroler und Aindlinger Straße bis zur AS Augsburg-Ost, ebenso in der Gegenrichtung.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 22 Uhr dauern.

Die Stadt richtet die Sperrzone auf der Grundlage einer Allgemeinverfügung ein. Damit sei es in der Zeit von 17 Uhr bis zum Abschluss der Kampfmittelbeseitigung verboten, die Sperrzone zu betreten, zu befahren oder sich innerhalb der Sperrzone aufzuhalten. (ina)

Die A8 muss wegen der gefundenen Fliegerbombe umfahren werden. Bild: Stadt Augsburg

