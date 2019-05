08:00 Uhr

Stadt reißt Obdachlosenunterkünfte in Oberhausen ab

So sehen die baufälligen Gebäude aus, die bald abgerissen werden. Sie dienten früher als Unterkunft für Obdachlose.

Die Gebäude in Oberhausen sind baufällig, werden aber noch genutzt. Es gibt eine Lösung für die Zukunft. Dazu müssen Millionen in die Hand genommen werden.

Von Michael Hörmann

Für Obdachlose, die in Augsburg leben, waren die Bauten im Westendorfer Weg (ehemals Äußere Uferstraße) in Oberhausen über viele Jahre hinweg eine Anlaufstation. Die Gebäude, die extrem baufällig sind, wurden allerdings vor gut einem Jahr geschlossen. Das Areal drum herum wurde weiträumig abgesperrt.

Dies hindert Obdachlose allerdings nicht, weiterhin in den Gebäuden zu schlafen. Die Polizei wurde wiederholt gerufen. Aus ihrer Sicht sei das Gebiet aber für regelmäßige Kontrollen schwer zugänglich, so die Stadt. Das Gebiet ist als das frühere Fischerholz bekannt.

Augsburg: Bau neuer Unterkünfte für Obdachlose dauert noch

Die Stadt Augsburg zieht aus dieser Situation jetzt die Konsequenz. Die früheren Obdachlosenwohneinheiten werden wohl noch in diesem Jahr abgerissen. Die Kosten für den Abbruch und die Entsorgung belaufen sich auf knapp 230.000 Euro. Zuständig ist die städtische Wohnbaugruppe WBG, die über ihre Gesellschaft AGS das Vorhaben abwickeln wird. Der Abbruch der alten Gebäude ist aus Sicht der Stadt deshalb gut verschmerzbar, weil an dieser Stelle neue Unterkünfte für Obdachlose entstehen werden. Gedacht ist an insgesamt 36 Wohnungen, die auf vier Mehrfamilienhäuser verteilt sind. Dafür gibt es staatliche Zuwendungen.

Bis zum Bau der neuen Unterkunft dauert es allerdings noch. Derzeit laufen die Planungen. Erste Kostenschätzungen gehen von einem Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich aus. Details müssen dazu allerdings noch abgestimmt werden. Ein Termin für den Baubeginn steht nicht fest.

Die Stadt Augsburg betreibt derzeit mehrere Unterkünfte für Obdachlose. In der Johann-Rösle-Straße gibt es eine Unterbringung. In Pfersee steht ein Gebäude ausschließlich Frauen offen.

Lesen Sie dazu auch: Ex-Altenpflegerin (63) erzählt: So wurde ich obdachlos

Themen Folgen