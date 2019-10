Stadt startet Projekt „Schmierflink“ gegen illegale Graffiti

Plus Wandschmierereien in Augsburg sind ein Riesenärgernis. Nun reagiert die Stadt: Hauseigentümer erhalten Geld von der Kommune, wenn sie ungeliebte Graffiti entfernen. So funktioniert das Konzept.

Wenn ein Projekt den Titel „Schmierflink“ trägt, klingt das schon mal interessant. Interessant wird das Projekt für Hauseigentümer, die sich über illegale Wandschmierereien aufregen. Diese illegalen Graffiti stören nicht nur Immobilienbesitzer, sie sind auch Augsburgern und Touristen ein Dorn im Auge.

Was tun gegen illegale Graffiti? Die Stadt Augsburg hat nach teils endlosen Debatten nun ein neues Konzept vorgestellt, das die politische Rückendeckung hat. Es sieht vor, dass es von der Kommune Zuschüsse gibt, wenn Hauseigentümer die Schmierereien beseitigen lassen.

Das Ganze geht aber nicht ohne Bürokratie. Entsprechende Anträge müssen ausgefüllt werden. Die Stadt signalisiert Unterstützung. Eine eigene Teilzeitstelle, wie sie Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) anfangs schaffen wollte, wird es aus finanziellen Gründen vorerst nicht geben. Auch in einem anderen Punkt wurde Wurm von den Stadträten im zuständigen Allgemeinen Ausschuss korrigiert.

Das Pilotprojekt sollte laut Wurm für einen eingeschränkten Einzugsbereich gelten. Gedacht war an den Hunoldsgraben in der Altstadt und dessen Umfeld. Da aber Graffiti überall im Stadtgebiet zu finden sind, sollen alle Hauseigentümer von der finanziellen Unterstützung der Stadt profitieren.

Kampf gegen Graffiti: Das zahlt die Stadt Augsburg

Ordnungsreferent Wurm wollte auf Empfehlung des Arbeitskreises Graffiti lieber mit einem Pilotprojekt starten. Der Hunoldsgraben kam deshalb infrage, weil die Altstadt für viele Touristen eine Anlaufstation ist. Das Projekt "Schmierflink" ermöglicht Hausbesitzern, Zuschüsse zur Sanierung ihrer Hausfassade bei der Stadt zu beantragen. Insgesamt werden von den Gesamtkosten einer Entfernung der Wandmalereien bis zu 40 Prozent übernommen. Allerdings darf der Maximalbetrag an berücksichtigungsfähigen Kosten bei nicht mehr als 50 Euro pro Quadratmeter liegen. Der höchste Zuschussbetrag liegt bei 20 Euro pro Quadratmeter.

Festgelegt ist, dass Graffiti, die in einem Hinterhof womöglich aufzufinden sind, nicht zum Finanzierungspaket gehören. Die beschmierten Stellen sollten vom öffentlichen Raum einsehbar sein.

In der Debatte sagte CSU-Stadtrat Peter Schwab, „dass nun umgesetzt wird, was die CSU seit Jahren gefordert hat“. Nun werde endlich an die Opfer, also die Hauseigentümer, gedacht. Pia Haertinger (Grüne) lehnte das Vorhaben aus finanziellen Überlegungen komplett ab. Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) befürchtet, dass eine schnelle Beseitigung von Schäden ein Ansporn für Sprayer sein könnte, weiter Wände zu veranstalten. Das Pilotprojekt fand unter den geänderten Bedingungen Zuspruch im Ausschuss. Vier Gegenstimmen gab es, die Grünen scherten aus dem Kurs des Dreierbündnisses aus.

Kampf gegen Graffiti in Augsburg: So sieht die Finanzierung aus

Bei der Finanzierung geht die Stadt davon aus, dass für die Pilotphase (2020 bis 2022) in der Gesamtsumme etwas mehr als 150000 Euro benötigt werden. Die zusätzlich vorgesehenen Personalkosten von 29000 Euro jährlich sind hier nicht mehr enthalten. Die Pilotphase, die nun für das gesamte Stadtgebiet gilt, soll auch dazu dienen, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie hoch das Ausmaß der Schäden wegen illegaler Graffiti ist. Die Polizei spricht von einer hohen Zahl von Graffiti-Beschädigungen, die schon seit mehreren Jahren anhält.

Im vergangenen Jahr registrierte sie 672 Delikte in der Stadt. Die Dunkelziffer der nicht angezeigten Fälle dürfte zusätzlich hoch sein. Die Statistik der Polizei weist ferner aus: 249 Fälle, für die 49 Tatverdächtige verantwortlich waren, wurden 2018 aufgeklärt. 45 der Täter waren männlich, vier weiblich. Unter ihnen waren vier Kinder, 23 Jugendliche, sieben Heranwachsende und 15 Erwachsene.

Der Arbeitskreis Graffiti, in dem unter anderem städtische Behörden, Stadtwerke, Stadtjugendring, Justiz und Polizei vertreten sind, beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der Graffiti-Problematik. Bislang legte er das Hauptaugenmerk auf Prävention. Dazu gehört das Projekt „Schwabenwand“, das Sprayern legale Flächen bereitstellt. Vergangenes Jahr folgte das Projekt „Einwandfrei“. Es richtet sich an 14- bis 21-Jährige, die erstmalig des illegalen Sprayens überführt wurden. In Abstimmung mit Staatsanwaltschaft und mit Zustimmung der Geschädigten bessern sie Beschädigungen aus.