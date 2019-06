vor 35 Min.

Stadt unterstützt Käufer von Lastenrädern

Wer ein solches Rad kauft, kann auf bis zu 1000 Euro Förderung hoffen, muss sich aber wohl beeilen

Lastenräder sind im Trend und werden in Augsburg zunehmend beliebter. Vor allem junge Familien setzen auf die Gefährte, sei es für den Weg zur Arbeit, sei es, um Kinder in die Kita oder Einkäufe nach Hause zu bringen. Fahrradhändler Thomas Lis von der Radstation am Bahnhof sagte gegenüber unserer Zeitung zuletzt, er vermute, dass es in Augsburg bald mehr als 1000 Exemplare geben könnte.

Die Stadt Augsburg will nun dazu beitragen, dass sich die Zahl der Lastenräder weiter erhöht, und fördert von Juli 1019 bis 31. Dezember 2020 mit Mitteln in Höhe von 100000 Euro die Beschaffung von Lastenfahrrädern und Lastenpedelecs. Wie die Stadt mitteilt, können Anträge ab Montag, 1. Juli, ab 18 Uhr gestellt werden.

Wer sich ein neues Lastenrad kauft oder eines leasen möchte, könne den Angaben zufolge bis zu 1000 Euro Unterstützung erhalten. Die Lastenradförderung sei die erste Aktion im Rahmen eines stadtweiten, mehrjährigen Mitmach-Programms, das den Namen „Augsburg atmet – fürs gute Leben in der Stadt“ trägt.

Dabei sollen laut Auskunft der Stadt bestehende und neue Projekte etwa aus den Bereichen Mobilität, Luftreinhaltung, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz gebündelt und „öffentlichkeitswirksam, transparent und verständlich“ dargestellt werden.

Um die Lastenradförderung zu beantragen, benötigen Interessierte ein persönliches Angebot über Kauf oder Leasing eines Lastenrads, das im Voraus eingeholt und mit den Unterlagen eingereicht werden muss. Nach erfolgreicher Antragsprüfung werde „im Rahmen der Fördermittel eine Zusage erteilt“, heißt es weiterhin – was bei einer Fördersumme von 100000 Euro und bis zu 1000 Euro Förderung pro Rad bedeutet, dass man als Interessent möglicherweise schnell sein sollte. Danach könne das Lastenrad entsprechend dem persönlichen Angebot gekauft werden. Eine Kopie des Kauf- oder Leasingvertrags mit der Kassenquittung des Händlers oder einer Kopie des Kontoauszugs müsse ebenfalls als Nachweis eingereicht werden. (AZ)

über Fördervoraussetzungen und Unterlagen sind online verfügbar unter: augsburg.de/lastenrad.

