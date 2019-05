11:55 Uhr

Stadträte streiten mit Stadtwerken wegen Umleitung in Hochzoll

Der Start einer Baustelle in der Friedberger Straße in Augsburg-Hochzoll zieht sich hin. Grund ist ein Streit wegen der Umfahrung. OB Kurt Gribl wirkt genervt.

Von Michael Hörmann

Das Problem ist bekannt: Seit nunmehr 15 Monaten müssen in der Friedberger Straße zwei Gasanschlüsse erneuert werden. Es geht um Gebäude mit den Hausnummern 124 und 126. Zuständig sind die Stadtwerke Augsburg. Der Energieversorger würde gerne zur Tat schreiten. Allerdings machte ihm die Politik einen Strich durch die Rechnung. Die geplante Baustelle zur Zeit der Osterferien ließ sich wegen Bedenken von Stadträten nicht umsetzen. Jetzt läuft es auf die Pfingstferien hinaus. Streitpunkt war und ist noch immer die Umleitung während der Baustellenzeit.

Die stark befahrene Friedberger Straße muss stadtauswärts komplett gesperrt werden. Wie die Umleitungsstrecke aussehen soll, darüber streiten Stadtwerke und Politik weiterhin. In der jüngsten Stadtratssitzung kam das Thema zur Sprache. Mehrere Varianten wurden durchdiskutiert. Eine Einigung war nicht zu erzielen. Am Ende war Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) durchaus genervt von einer Vielzahl an Vorschlägen, die von den Stadträten eingebracht wurden: „Der Stadtrat sollte nicht die Verkehrsplanung der Stadtwerke machen.“

Stadtrat sorgt sich um Anwohner in der Schwangaustraße

Geht es nach den Stadtwerken, würden sie die Baustelle zügig durchziehen. Dazu müsste die Friedberger Straße stadtauswärts drei Tage lang gesperrt werden. Die Umleitung war über ein Wohngebiet in der Schwangaustraße vorgesehen. Für Stadtrat Stefan Quarg (SPD) ein absolutes Unding. Das sei den Anwohnern überhaupt nicht zumutbar. Zumal dann auch in diesem Fall die Parkplätze wegen der Umleitung wegfallen müssten. Die bevorzugte Variante wäre es, den Verkehr über die Berliner Allee, die Anton-Fugger-Brücke und die Zugspitzstraße umzuleiten.

Auch eine Nachtbaustelle ist möglich

Eine andere Variante sieht eine Nachtbaustelle in der Friedberger Straße vor. Dazu würde an fünf Nächten gearbeitet. Der Verkehr ließe sich dann auch großräumig umleiten. Für Pia Haertinger (Grüne) ist diese Lösung ein Unding. „Das ist den Anwohnern in der Friedberger Straße nicht zumutbar.“ Für Max Weinkamm (CSU) geht es darum, während der Baustellenphase eine großräumige Umleitung auszuweisen. Ihn ärgere es schon sehr lange, dass viel zu viele Schwerlaster durch die Friedberger Straße fahren.

OB Gribl beendete die Debatte und gab den Ball an die Stadtwerke weiter. Das Unternehmen solle den Baustellenfahrplan ausarbeiten. Baureferent Gerd Merkle (CSU) gab zuvor seine persönliche Einschätzung: „Wir können alles Mögliche als Umleitungen ausweisen. Ein Ortskundiger wird sich immer seinen eigenen Weg suchen.“ Und diese Ausweichroute führt nun mal über die Schwangaustraße.

