18:03 Uhr

Stadträtin will einer Vierjährigen helfen – und wird vom Vater beschimpft

Die Augsburger SPD-Stadträtin Margarete Heinrich ist bestürzt nach einem Vorfall am Hauptbahnhof. Ein Vater hat seine Tochter alleine an einer viel befahrenen Straße stehen lassen.

Von Jörg Heinzle

Die Stadträtin Margarete Heinrich (54, SPD) sagt, sie sei eine starke Frau. Jahrelanger aktiver Dienst in der Feuerwehr, viele Kämpfe in der Lokalpolitik. Es gebe nicht so vieles, was sie aus der Fassung bringen könnte. Am Wochenende aber ist es passiert. Margarete Heinrich ist immer noch entsetzt darüber, dass ein Vater seine erst vier Jahre alte Tochter mindestens eine halbe Stunde lang allein gelassen hat. Mitten in der Stadt, an einer Straße mit viel Verkehr. Und dass sie, weil sie sich kümmerte, von dem Vater beleidigt und – wie sie es empfindet – von der Polizei nicht richtig ernst genommen worden ist.

Der Vorfall spielte sich am Samstagnachmittag ab, um kurz nach 15 Uhr. Margarete Heinrich war gerade mit dem Zug am Hauptbahnhof angekommen. Sie verließ den Bahnhof an der Pferseer Unterführung und ging um das Einkaufszentrum Helio-Center herum in Richtung Bahnhofstraße. Ihr fiel ein kleines Mädchen auf, das nach ihrem Papa rief und gegen eine verschlossene Seitentür des Helio-Centers klopfte.´Die SPD-Stadträtin kümmerte sich um das Kind. Das Mädchen sagte, dass es auf seinen Papa warte, es sei vier Jahre alt. Das Kind stand neben einem Fahrrad mit Anhänger. In dem Hänger saß ein Hund.

Vorfall in Augsburg: Sie wartete 20 Minuten, dann rief sie die Polizei

Margarete Heinrich wartete, wie sie erzählt, rund 20 Minuten. Als der Vater dann immer noch nicht erschienen sei und das Kind zu weinen begonnen habe, rief sie die Polizei. Sie sagt: „Ich wusste ja nicht, ob dem Vater vielleicht etwas passiert ist. Und ich wollte das Kind auf keinen Fall an dieser viel befahrenen Straße alleine lassen.“

Margarete Heinrich Bild: Silvio Wyszengrad

Bevor die Polizei eintraf, kam der Vater doch zurück. Im sozialen Netzwerk Facebook hat die SPD-Rätin beschrieben, wie es ablief: „Ich fragte ihn noch, wie es sein kann, dass man so ein kleines Kind über eine halbe Stunde an so einem gefährlichen Ort alleine lassen kann. Da beschimpfte er mich doch tatsächlich als ,dumme blöde Uschi‘“. Der Vater sei dann mit der Tochter kurz aufs Klo gegangen. Sie habe derweil mit einem älteren Mann gewartet, der dazu gekommen sei und sie unterstützt habe. Eine Polizeistreife traf ein, als der Vater mit dem Mächen von der Toilette zurückkam. Ein Beamter habe nur kurz das Fenster runtergelassen und sie gefragt, ob das der vermisste Vater wäre. Als sie das bejaht haben, hätten die Beamten kein weiteres Interesse gezeigt und gesagt, sie müssten zum nächsten Einsatz.

Auf dem Weg zur Straßenbahn kamen der Augsburgerin die Tränen

Auf dem weiteren Weg zu Straßenbahnhaltestelle seien ihr die Tränen gekommen, erzählte Margarete Heinrich. Wegen des Vaters, der seine Tochter alleine gelassen habe. Wegen seiner Beschimpfungen. Und wegen der Polizei, die ihr an diesem Tag das Gefühl gegeben habe, sie unnötig von ihrer Arbeit abzuhalten. Dabei kenne sie das von der Polizei eigentlich ganz anders. Womöglich, sagt sie, hätten die Beamten auch einfach viel Stress gehabt. Sie hätte sich aber gewünscht, dass die Polizei zumindest die Personalien aufnimmt. Sie halte es für unverantwortlich von dem Mann, eine Vierjährige an einer solchen Stelle eine halbe Stunde oder womöglich noch länger stehen zu lassen.

Polizeisprecher Michael Jakob sagt auf Anfrage, gerade am Samstag habe die Polizei viel zu tun gehabt. Die Beamten seien von einem Einsatz zum nächsten gefahren. Die Streifenbesatzung, die nach Heinrichs Anruf zum Helio-Center gefahren ist, war am Montag wegen des Schichtdienstes zunächst nicht erreichbar. Daher, so der Polizeisprecher, könne er zum konkreten Fall noch nichts sagen.

Margarete Heinrich sagt, sie habe kurzzeitig die Schuld bei sich gesucht und sich gefragt, ob sie sich falsch verhalten habe. Auf Facebook schrieb sie dann aber: „Ich würde es wieder tun“ und „Ich werde trotzdem nie wegschauen. Dafür bekommt sie nun viel Zuspruch. Rund 80 Kommentare stehen unter ihrem Beitrag. Der Tenor fast aller Nutzer: „Alles richtig gemacht.“

Themen Folgen