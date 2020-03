18.03.2020

Stadtrat: Bleibt alles so, wie es war?

Welche Koalition wird es künftig im Stadtrat geben? Mit Aussagen halten sich die Politiker zurück, doch wenn es stabile Mehrheiten geben soll, sind nicht so viele Konstellationen denkbar.

Der Stadtrat ist noch kleinteiliger als vorher. Er bildet viele Interessen ab, aber eine schlagkräftige Opposition lässt sich aus so vielen Kräften kaum bündeln.

Von Stefan Krog

Bei der Kommunalwahl schauen alle Augen darauf, wer Oberbürgermeister wird. Die Frage ist wichtig, aber sie ist nicht allein entscheidend, denn ein Oberbürgermeister braucht Mehrheiten im Stadtrat, mit denen er regieren kann. Wichtige Entscheidungen werden im OB-Büro vorbereitet, getroffen werden sie aber im Stadtrat. Diese Wahl ist ebenso wichtig. Die Grünen haben die Zahl ihrer Mandate verdoppelt und sind Gewinner (auch wenn man ihnen vielleicht noch mehr zugetraut hat), CSU und SPD haben Sitze verloren.

Sollte es erneut zu einem schwarz-grün-roten Bündnis kommen, hätte der grün-rote Teil mehr Einfluss, etwa bei der Wohnungspolitik, weil er die CSU überstimmen könnte. Zumindest in Gedankenspielen kann man sich darum auch überlegen, ob die CSU nicht eher versuchen könnte, ein Bündnis mit Freien Wählern und Grünen einzugehen. Dazu müssten wiederum die Grünen mitspielen.

Augsburg: Der Stadtrat ist kleinteiliger geworden

Schaut man sich die Landschaft außerhalb des alten (und womöglich neuen) Regierungsbündnisses an, hat sich einiges geändert. Der Stadtrat ist noch kleinteiliger geworden als vorher. Er bildet viele Interessen ab, aber eine schlagkräftige Opposition, die Entscheidungen hinterfragen kann, lässt sich aus so vielen Kräften kaum bündeln. Womöglich bleibt im neuen Stadtrat vieles so, wie es bisher war.

