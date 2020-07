14:45 Uhr

Stadtwerke Augsburg wechseln Straßenbahn-Schienen aus

Während der Sommerferien wird im Augsburger Nahverkehr gebaut. Die Linie 3 wird nicht nur nach Königsbrunn verlängert, andernorts werden Reparaturarbeiten vorgenommen.

Während der Startschuss für den Gleisbau auf der Verlängerungsstrecke der Linie 3 nach Königsbrunn gefallen ist, demontieren die Stadtwerke an anderer Stelle auf der Linie die Gleise. In der Salomon-Idler-Straße werden in den Sommerferien die Gleisübergänge erneuert.

Die Stadtwerke Augsburg bieten Ersatzbus an

Auch im Bereich der Rasengleise auf der Strecke werden die so genannten Unterlagsplatten erneuert, die Lärm und Erschütterungen reduzieren. Während der Ferien fährt zwischen Königsplatz und Endhaltestelle Haunstetten-West der Ersatzbus B 3 im Zehn-Minuten-Takt. Bei Bedarf, so die Stadtwerke, setze man Verstärkerfahrzeuge ein. (skro)

Lesen Sie auch:

Jetzt wird es laut: Bauarbeiten für Straßenbahnlinie 3 starten

In den Sommerferien starten mehrere Baustellen in Augsburg