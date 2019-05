10:50 Uhr

Startup-Experte: "Innovation ist immer etwas Radikales"

In Augsburg steigt die Zahl der Firmen-Gründungen. Wie innovativ die Menschen in der Region sind, zeigt das Rocketeer Festival 2019, das heute seine Tore öffnete.

Von Sascha Borowski

Augsburg ist ein offensichtlich ein gutes Pflaster für Gründer. Allein im vergangenen Jahr wurden in der Stadt 2345 "klassische" Gewerbe neu angemeldet, dazu kamen etliche Startups, also Firmen, die mit besonders innovativen Ideen auf den Markt kamen. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr - in einer Zeit, in der die Zahl der Unternehmens-Neugründungen in Bayern eigentlich sinkt.

Was in der Region so gut für Firmengründer läuft, was womöglich verbessert werden sollte, aber auch, wie man mit Vernetzung noch erfolgreicher werden kann, darüber diskutieren seit heute Morgen mehr als 700 kreative Vordenker, Macher, Gründer und erfahrene Unternehmer beim ersten Rocketeer Festival im Kongress am Park in Augsburg (Lesen Sie hier unseren aktuellen News-Blog von der Veranstaltung).

Digitale Innovationen und Zukunftstrends diskutieren und voneinander lernen, das ist das Ziel der Konferenz, die erstmals am Lech stattfindet und von der Augsburger Allgemeinen veranstaltet wird, die auch dieses Online-Angebot betreibt.

Lernen und miteinander vernetzen, das ist auch der Appell von Michael Brecht, dem ersten Sprecher an diesem Tag. Der erfahrene Gründer hilft heute Startups - und ist überzeugt davon, dass es nicht mehr ausreicht, wenn Firmen ihre Abläufe einfach nur immer weiter optimieren. Es brauche stattdessen echte - vor allem digitale - Innovation. "Innovation ist immer etwas Radikales und erfordert Mut", sagt er. Das gelte für Start-ups ebenso wie für den Mittelstand oder für Großunternehmen.

Brecht beim Rocketeer Festival: Auch in Großunternehmen braucht Innovation Mut

Brecht, der unter anderem das bekannte Planungstool "Doodle" mit groß gemacht hat, mahnt aber auch. Innovative Ideen seien nämlich nur das eine. Eine zweite große Herausforderung sei es, innovative Startups und ihre Produkte in große Unternehmen zu integrieren. "Sieben bis acht von zehn solcher Integrationen scheitern, weil beide Seiten die Aufgabe unterschätzen."

Das Rocketeer Festival lobt Brecht als hervorragende Gelegenheit für innovative Köpfe, sich miteinander auszutauschen. Ohnehin sei der Standort Augsburg für Macher und Gründer optimal - zentral zwischen München und Stuttgart gelegen, mit vielen klugen Köpfen dank Uni und Hochschule, guter Infrastruktur und bester Verkehrsanbindung. "Warum ich damals nach Augsburg und nicht nach München gegangen bin?", frotzelt Brecht. "Augsburg ist die bessere Stadt."

Das - seit Wochen ausverkaufte - Rocketeer Festival läuft noch bis zum Abend. Weitere Speaker sind unter anderem Frank Thelen, der aus der TV-Gründershow "Höhle der Löwen" bekannt ist, und Frank Salzgeber, Innovationschef der europäischen Raumfahrtagentur ESA.

