Steckten Wirte Trinkgelder in die eigene Tasche?

Plus Gastronomen aus Augsburg sollen Einnahmen ihrer Mitarbeiter veruntreut haben und müssen vor Gericht. Es geht um viel Geld. Die Angeklagten sollen die Vorwürfe bestreiten.

Die Gastronomie-Branche genießt nicht den allerbesten Ruf, wenn es um Themen wie Arbeitsbedingungen und Steuermoral geht. Was Branchenvertreter unfair finden. Es gebe zwar schwarze Schafe, heißt es etwa, diese seien aber Einzelfälle, nicht repräsentativ für das komplette Gewerbe. Wenn Wirte es allerdings tatsächlich nicht ganz so genau nehmen mit Sozialbeiträgen oder Arbeitszeiten, kann es durchaus passieren, dass derlei Fälle vor Gericht landen. Am Mittwoch müssen sich drei Gastronomen aus Augsburg allerdings wegen anderer, weniger üblicher Vorwürfe vor dem Amtsgericht verantworten.

Um „Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt“, also Schwarzarbeit, geht es nicht. Sondern um mögliche „veruntreuende Unterschlagung“, wie es im Strafgesetzbuch heißt, und das in größerem Ausmaß. Konkret sollen die Wirte laut Anklage Trinkgelder ihrer Mitarbeiter in die eigene Tasche gesteckt haben. Demnach seien Bedienungen angewiesen worden, einen kleinen Teil des erzielten Tagesumsatzes des jeweiligen Restaurants an einen der Chefs abzugeben. Genauer: ein Prozent des Umsatzes, den die jeweiligen Mitarbeiter erarbeiteten.

Prozess in Augsburg: Insgesamt geht es um 40.000 Euro

Offenbar sollten die Beträge aus dem Trinkgeld einbehalten werden, den die Service-Mitarbeiter erhalten hatten. Offiziell, damit es an das Personal in der Küche verteilt werden konnte und die Mitarbeiter dort auf diesem Wege etwas vom Trinkgeld abbekommen konnten. Laut Anklage kam das Geld aber nicht bei den Mitarbeitern in der Küche an, sondern versandete bei den Chefs.

Es geht um einen Gesamtbetrag von rund 40.000 Euro. Durchaus gravierende Vorwürfe. Stimmen sie? Nach Informationen unserer Redaktion bestreiten die drei Angeklagten die Vorwürfe vehement und haben dies auch gegenüber dem Augsburger Zoll getan, der die Ermittlungen geleitet hat.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war offenbar eine anonyme Anzeige, die bereits vor Jahren erstattet worden ist. Es soll darin ursprünglich um Schwarzarbeit-Vorwürfe gegangen sein.

Damals durchsuchten Beamte des Zolls dem Vernehmen nach auch die Restaurants der Geschäftsleute sowie ihre Wohnräume. Im Laufe der Ermittlungen zu diesem Komplex kamen offenbar weitere Vorwürfe auf – eben jene, die nun vor Gericht verhandelt werden. Brandaktuell ist die Angelegenheit nicht. Der Zeitraum, in dem sich die Taten laut Anklage abgespielt haben sollen, liegt bereits ein paar Jahre zurück, es geht um 2014 bis 2015.

Zwei der Gastronomen hatten 2017 schon mal mit der Justiz zu tun

Zwei der Wirte standen 2017 bereits schon einmal vor dem Amtsgericht, es ging nach Informationen unserer Redaktion um „Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt“ in 107 Fällen. Viel übrig blieb von den damaligen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft am Ende nicht. Gegen einen der Angeklagten wurde das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt, der andere Angeklagte erhielt eine geringe Geldstrafe von 3500 Euro.

Der Augsburger Zoll, zuständig für die Bekämpfung von Schwarzarbeit in der Region, führt in der Gastro-Branche immer wieder Schwerpunktprüfungen durch, im Juni vergangenen Jahres beispielsweise. Die Beamten gleichen bei solchen Fällen unter anderem die Angaben der Befragten vor Ort mit Geschäftsunterlagen und Meldungen bei der Deutschen Rentenversicherung ab – und stellen dann teils fest, dass Mitarbeiter schwarz arbeiten oder ihnen nicht einmal der Mindestlohn gezahlt wird. Wenn Ermittlungen weiter fortschreiten, kann es vorkommen, dass der Zoll Bußgelder verhängt oder dass sogar ein Strafverfahren eingeleitet wird.