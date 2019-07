vor 36 Min.

Steht das Kulturcafé Neruda vor dem Aus?

Fikret Yakaboyu ist Betreiber des Kulturcafés Neruda in der Alten Gasse in Augsburg.

Plus Der Treffpunkt in der Alten Gasse in Augsburg ist beliebt, doch Anwohner beschweren sich über die Lautstärke. Nun muss ein neues Konzept her, sonst droht die Schließung.

Von Bernd Hohlen

Das Neruda Kulturcafé in der Alten Gasse im Georgs-Kreuzviertel ist seit neun Jahren ein beliebter internationaler Treffpunkt. Doch seit einiger Zeit gibt es für den Betreiber Fikret Yakaboylu erneut Probleme. Die Aktivitäten und die damit verbundenen Geräuschentwicklungen des Neruda stören Bewohner der Alten Gasse. Bereits vor vier Jahren gab es Beschwerden von dem auf der anderen Seite der Straße liegenden Seniorenheim der Diakonie. Damals wie heute wurde das Ordnungsreferat der Stadt eingeschaltet. Mit dem Hofgarten-Carrée konnte das Neruda seine Differenzen beilegen, man schätzt sich nun gegenseitig. Schon damals war der ehemalige Polizist Lothar Roser als Vermittler mit Fikret Yakaboylu vorstellig beim Ordnungsreferat, um nach Lösungen zu suchen.

