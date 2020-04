Sternekoch Simon Lang kocht für Augsburger Retter und Senioren

Plus Das Hotel Drei Mohren unterstützt Augsburger Rettungssanitäter mit einem besonderen Mittagessen. Auch für bedürftige Senioren gibt es Essen vom Sternekoch.

Drei Rettungswagen stehen Mittwochmittag vor dem Hotel Drei Mohren in der Maximilianstraße. Diesmal werden damit keine Kranken und Schwerverletzten transportiert, sondern sanft geschmortes Rindergulasch mit Wurzelgemüse und selbst gemachten Spätzle sowie Penne mit Artischocken- und Spargelragout, geschmorten Kirschtomaten und Basilikumöl.

Hotel Drei Mohren in Augsburg: Zeit für wohltätige Projekte

Hoteldirektor Theodor Gandenheimer ist vergangene Woche auf die Idee gekommen. Er wollte die besondere Situation, die die Corona-Krise mit sich brachte, nutzen. Mit Ausnahme weniger Tagesgäste, die derzeit Hotelzimmer als Homeoffice gebucht haben, steht das Hotel leer. Ein Großteil der Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit, bis die ersten Geschäftsreisenden und Touristen wieder einchecken werden. Genau die richtige Zeit, befand Gandenheimer, um wohltätige Projekte zu realisieren und damit Menschen eine Freude zu machen, die schnell übersehen werden.

Simon Lang bekam 2019 seinen ersten Michelin-Stern. In diesem Jahr wurde er erneut ausgezeichnet. Bild: Silvio Wyszengrad

So organisierte er zwei Kochaktionen – einmal für Rettungssanitäter und einmal für Senioren, die sich aufgrund von Altersarmut keine liebevoll zubereiteten Speisen in „Ein-Sterne-Qualität“, leisten können, so Gandenheimer.

Sternekoch Simon Lang, der derzeit an einer neuen Karte für das Restaurant Sartory tüftelt, bereitete die Gerichte mithilfe seiner Auszubildenden zu. Das Gulasch hatte er bereits am Vortag angesetzt, damit es „richtig durchziehen konnte“. Er half beim Verladen der Gerichte. Auf jeder einzelnen Verpackung stand ein handschriftlicher Gruß: „Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Ihr Hotel Drei Mohren-Team“. 150 Sanitäter der Organisationen Johanniter, Malteser, das Rote Kreuz und Bäuerle Ambulanz konnten sich über das gestiftete Essen freuen. „Die Metro hat das Fleisch dafür gesponsert, die Markthalle Landsberg das Gemüse“, sagt Simon Lang.

Wertschätzung für alle Rettungssanitäter

BRK-Geschäftsführer Michael Gebler freute sich über diese „Wertschätzung“. Die Leistung der Rettungssanitäter werde oft übersehen. „Mein Respekt steigt in dieser dieser Corona-Krise ihnen gegenüber ins Unermessliche“, sagt Gebler. Die Anzahl der Unfälle würde zwar derzeit sinken, der Umgang mit Corona-Patienten beziehungsweise Verdachtsfällen dagegen steigen, so Robert Müller, Rettungsdienstleiter der Malteser. „Das ist eine vollkommen neue Situation, die die Rettungsdienstsanitäter besonders fordert“, sagte er. Alexander Pereira, Geschäftsführer des Malteser-Hilfsdienstes in Augsburg, hatte die Aktion koordiniert.

Am Donnerstag wird er erneut Essenspakete, die von den Empfängern selber aufgewärmt werden, mit einigen ehrenamtlichen Helfern in Empfang nehmen. „Diese werden an Senioren verteilt, die ohnehin durch unsere gemeinsame Aktion mit der Caritas und der Kartei der Not ,Pakete gegen Altersarmut’ unterstützt werden. Durch die Corona-Pandemie verschärft sich die Situation auch für sie“, sagt er. Theodor Gandenheimer freut sich über die gelungenen Aktionen und plant bereits die nächste Hilfestellung nach Ostern.

Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald kocht für Mitarbeiter der Uniklinik. Bild: Uniklinik

Ein weiterer Sternekoch nimmt in Zeiten der Corona-Krise die Gelegenheit wahr, um durch sein Kochen anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Christian Grünwald, der normalerweise in seinen Zwei-Sterne-Restaurant August mehrgängige Menüs kreiert, kocht derzeit für einen Teil der Mitarbeiter an der Uniklinik in Augsburg.

