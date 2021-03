Streit um früh geimpfte Juristen: Scharfe Kritik an Weber und Erben

Lückenlose Aufklärung ist dringend erforderlich. Sind auch hier eventuell Seilschaften am Werk? Die Landespolitik macht es uns ja gerade vor. Mich würde es nicht wundern. Hat schon mal jemand die Frage gestellt, welche Schnitmengen es zwischen dieser Kanzlei und den weiteren beteiligten Akteuren gibt? Ob zum Beispiel Amts- oder Mandatsträger bzw. Mitglieder des Impfteams zu den Mandanten der besagten Kanzlei zählen? Diese Sachverhalte gilt es jetzt aufzuklären. Denn es ist schwer zu glauben, dass eine Steuerkanzlei mit 50 Mitarbeitern quasi in Mannschaftsstärke komplett in Seniorenheime ausrückt, um Beratungs- und Betreuungsaufgaben zu übernehmen.Ein Betriebsausflug? Oder haben die Mitarbeiter dieser Kanzlei etwa ihre Beziehungen genutzt, um sich komplett in den Ostrurlaub zu verabschieden? Dann hätte das wenigsten den Sinn, der am Boden liegenden Tourismusbranche einen Impuls zu geben. Die hanebüchenen Rechtfertigungsschwurbeleien der Stadtspitze allerdings, schlagen dem Fass den Boden aus. Für wie blöd werden denn die Bürger gehalten?

